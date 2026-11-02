Второго тигра выпустили в Казахстане в дикую природу

Экология,Природа

31 октября на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» произошло еще одно историческое событие. В естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Он стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции. Первой была тигрица Үміт.  

После прибытия в Казахстан Амур находился в вольере резервата «Иле-Балхаш» под наблюдением специалистов. Тигра оснастили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения и процесс адаптации.

Что касается тигрицы Үміт, ранее выпущенной в естественную среду обитания, то она продолжает осваивать территорию резервата. Она самостоятельно охотится, а ее передвижения отслеживаются с помощью спутникового ошейника. По данным специалистов, процесс адаптации проходит успешно.

Программа реинтродукции тигра реализуется в рамках сотрудничества Казахстана и Российской Федерации при участии международных природоохранных организаций и научного сообщества. В мае 2026 года при поддержке российской стороны в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе Хабаровского края: две взрослые особи (Амур и  Үміт) и двое тигрят. Два тигренка растут под наблюдением специалистов. Решение об их дальнейшем выпуске будет принято после достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих испытаний.

Наряду с возвращением тигров в естественную среду обитания особое внимание уделяется безопасности местного населения и предупреждению возможных конфликтов между человеком и хищником. Для этих целей создана специальная антиконфликтная группа. Ее специалисты отслеживают перемещения животных, взаимодействуют с местными жителями и обеспечивают оперативное реагирование на возможные внештатные ситуации.

Директор государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Канат Кожабеков отметил: «Возвращение тигров — это не только момент их выпуска, но и ежедневная работа сотрудников резервата. Мы продолжаем следить за животными, изучать их поведение, обеспечивать охрану территории и взаимодействовать с местными жителями. Для нас важно, чтобы тигры успешно адаптировались, а люди чувствовали себя в безопасности».

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, в том числе бассейн реки Или, южное Прибалхашье и Сырдарью. В середине XX века он исчез с территории Казахстана вследствие разрушения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства.

#Казахстан #природа #тигр

Популярное

Все
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
На сайте Курултая открыт спецраздел для приема предложений экспертов
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
В Греции пожертвования тратили на договорные футбольные матчи
Высокоскоростной поезд прошел главные испытания в Китае
Интернет-магазин по продаже наркотиков накрыли в Актобе
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Итальянский пилот стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории
Казахстанский профессор получила высшее признание британской Advance HE
Президент прибыл в Карагандинскую область
Премьер провел совещание по реформированию автодорожной отрасли
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Около 15 человек застрелены в США на Хэллоуин
Глава государства ознакомился с работой конвертерного цеха Qarmet
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
В Алматы открылась новая улица лабораторий SU LAB Street
Женщину оштрафовали за нецензурную брань в TikTok
Второго тигра выпустили в Казахстане в дикую природу
Президенту рассказали о создании комплекса для глубокой переработки продуктов коксования
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Президент поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Cколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bereke Fest
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Сорвалась с крыши в Стамбуле: что известно о гибели казахстанки
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
Токаев поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Актюбинца арестовали на пять суток за нецензурную брань в TikTok
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Осенние каникулы стартовали в казахстанских школах
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Лондоне
Айдос Султангали победил призера Олимпиады и завоевал «бронзу» ЧМ
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
Исполнение поручений Президента: новые предприятия, объекты инфраструктуры и социальной сферы открылись в регионах Казахстана
Нью-Йорк голосует за запрет конных экипажей в Центральном парке
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по о…
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановлен…
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Свыше 60 тысяч заявок по коммуналке и экологии принял TazaQ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]