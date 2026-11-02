Второго тигра выпустили в Казахстане в дикую природу

31 октября на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» произошло еще одно историческое событие. В естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Он стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции. Первой была тигрица Үміт.

После прибытия в Казахстан Амур находился в вольере резервата «Иле-Балхаш» под наблюдением специалистов. Тигра оснастили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения и процесс адаптации.

Что касается тигрицы Үміт, ранее выпущенной в естественную среду обитания, то она продолжает осваивать территорию резервата. Она самостоятельно охотится, а ее передвижения отслеживаются с помощью спутникового ошейника. По данным специалистов, процесс адаптации проходит успешно.

Программа реинтродукции тигра реализуется в рамках сотрудничества Казахстана и Российской Федерации при участии международных природоохранных организаций и научного сообщества. В мае 2026 года при поддержке российской стороны в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе Хабаровского края: две взрослые особи (Амур и Үміт) и двое тигрят. Два тигренка растут под наблюдением специалистов. Решение об их дальнейшем выпуске будет принято после достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих испытаний.

Наряду с возвращением тигров в естественную среду обитания особое внимание уделяется безопасности местного населения и предупреждению возможных конфликтов между человеком и хищником. Для этих целей создана специальная антиконфликтная группа. Ее специалисты отслеживают перемещения животных, взаимодействуют с местными жителями и обеспечивают оперативное реагирование на возможные внештатные ситуации.

Директор государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Канат Кожабеков отметил: «Возвращение тигров — это не только момент их выпуска, но и ежедневная работа сотрудников резервата. Мы продолжаем следить за животными, изучать их поведение, обеспечивать охрану территории и взаимодействовать с местными жителями. Для нас важно, чтобы тигры успешно адаптировались, а люди чувствовали себя в безопасности».

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, в том числе бассейн реки Или, южное Прибалхашье и Сырдарью. В середине XX века он исчез с территории Казахстана вследствие разрушения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства.