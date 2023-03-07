Второклассник из Караганды спас свою маленькую сестру из горящего дома

В тот день мальчик и его сестра Рабия были под присмотром бабушки и дедушки. Вдруг в прихожей, где находилась печка, раздался резкий звук. Взрослые пошли посмотреть, что случилось, и долго не возвращались в комнату к детям. За ними отправился Нуриден. Возле печки он увидел открытое пламя.

Школьник побежал на кухню, позвонил маме и сообщил, что в доме пожар. Потом он взял на руки сестренку, поднял ее на подоконник и забрался сам. В этот момент подоспели соседи, которым Нуриден передал сест­ру. Школьник тоже выбрался, но обжег руки и лицо.

Пожилые люди смогли выйти из горящего дома, но сильно пострадали. Их с ожогами 40% и 60% тела отвезли в больницу. Однако врачам не удалось их спасти.

Недавно Нуриден Амантай вернулся в школу. Его поступок не остался незамеченным. Руководитель отдела образования Караганды подарил смелому мальчику велосипед. А вот жить семье, где, кроме Нуридена и Рабии, есть еще двое детей, теперь негде.