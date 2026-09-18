Второму хлебу – первоочередное внимание

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Наряду с другими сельскохозяйственными культурами на полях страны идет уборка второго хлеба – картофеля. В фермерском хозяйстве «Алтын жер» Нуринского района его площади занимают 300 га, поэтому в производственном календаре агроформирования эти дни самые напряженные.

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Одновременно с уборкой клубней ведутся их очистка, калибрование и последующая закладка в овощехранилище. Здесь же идет отгрузка продукции в автофургоны для отправки в торговые сети.

…По картофельному полю хозяйства движутся тракторы с прицепными картофелекопалками. Как только бункеры агрегатов наполняются, их содержимое сгружают в кузова ожидающих своего часа автомашин. Они доставляют выращенный картофель на сортировочную площадку хозяйства. Здесь, у беспрерывно двигающихся конвейерных лент, трудятся десятка два наемных работников, жителей ближних сел: Акмешит, Алгабас, Тассуат и Кертинди.

– В целом картофель относят к сельхозкультурам со сложной технологией возделывания и дальнейшего хранения, – говорит управляющий сельхозпредприя­тием Игорь Синельников. – Дело в том, что клубнеплоду необходимо каждый год постоянно «кочевать» с поля на поле. В «Алтын жер» в целях сидерации – улучшения плодородия почвы – земля засевается горчицей.

После ее уборки оставшаяся стерня запахивается в землю, тем самым обогащая ее полезными веществами – органикой, фосфором, калием и азотом.

В зимние месяцы центром производственной жизни хозяйства становится овощехранилище. Его емкость – десять тысяч тонн. Фактически ежегодно закладывается на хранение около шести тысяч тонн продукции. На ее переборке, затаривании и погрузке в автомашины работают те же люди, что и ныне. Картофель хозяйства «Алтын жер» отправляется в Астану, Алма­ты, Карагандинскую и Акмолинскую области.

По информации Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 18 сентября в республике уже собрано около 1,9 млн тонн картофеля. В целом, по оценке отрас­левых экспертов, темпы уборки соответствуют уровню прошлого года.

Региональные штабы координируют проведение полевых работ, обеспечивая необходимые условия для своевременного завершения уборочной кампании.

#сельское хозяйство #картофель #урожай #Алтын жер

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