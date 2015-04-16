Свежий выпуск Второй банковский передел Динара ЮСУПОВА

Крупнейшие международные финансовые институты, западные по замыслу и идеологии, до сих пор фактически формировали правила игры на всем мировом финансовом рынке. Они давно «приватизировали» наряду с регуляторным и надзорным правом функции политического влияния и экономического давления. Чем без стеснения и пользуются. При этом отказываясь реформировать сложившиеся международные финансовые институты с учетом изменяющейся ситуации, развития новых экономических центров и интересов других участников мировой банковской системы.

Первыми брешь в этой архитектуре политико-финансового доминирования пробили исламские финансовые институты. Они показали, что в принципе можно создать равносильную альтернативу даже столь ладно отстроенной консервативной системе. И теперь исламский банкинг уверенно распространяется по планете. Однако в силу своей специфики он все-таки сохраняет некоторую обособленность.



Пусть не большой, но свой

Иное дело – альтернативная банковская линия, выстраиваемая на классических принципах растущими экономиками Азии, Европы, Южной Америки, Африки, рост которых отчасти сдерживается, или, скажем мягче, координируется международными, чаще всего западными финансовыми институтами. Фактор их искусственного сдерживания, безусловно, настраивает на поиск альтернатив. Рано или поздно – при созревших условиях – они должны появиться. Поэтому неудивительно, что линия региональной финансовой «обороны» начала выстраиваться вначале локальными, межстрановыми и различными региональными объединениями. Близкий нам пример – Евразийский банк развития, в который сейчас входят 6 постсоветских стран. И хотя ЕАБР не соперничает по капиталу, масштабу финансирования с такими институтами, как МВФ, ЕБРР, Всемирный банк, но он успешно работает на пространстве СНГ, решая важные для региона инфраструктурные задачи, инвестируя в интеграционные проекты.

Более амбициозным проектом альтернативной банковской архитектуры стал Банк развития стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Его создание было согласовано лидерами этих стран на V саммите в Дурбане 27 марта 2013 года. Банк, который заработает, как ожидается в ближайшее время, будет в основном специализироваться на инфраструктурных проектах в странах-участницах. Впрочем, он не закрывается и от других стран. Также государствами БРИКС был инициирован пул валютных резервов объемом в 100 млрд. долларов. Он позиционируется как конкурент МВФ. Процесс развития этого финансового института также идет. Так, на днях Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который пре­дусматривает ратификацию договора о создании пула условных валютных резервов стран БРИКС.

На первом этапе капитал Банка развития БРИКС составит 10 млрд. долларов, а объем разрешенного капитала – 100 млрд. долларов. Его специализация – инфраструктурные проекты в странах БРИКС. Учредители провозгласили, что банк также будет предоставлять помощь другим странам, «страдающим от экономической нестабильности в результате экспансионистской денежно-кредитной политики США».



AIIB: кто не с нами, тот…

Масштаб и география контура «второго банковского фронта» обозначились в полной мере лишь недавно, когда Китай объявил о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). В октябре 2014 года соглашение об основании AIIB подписала 21 страна. Недавно заявки подали Нидерланды, Бразилия, Финляндия, Грузия и Дания. В целом к середине апреля, как следует из сообщения Минфина Китая, о намерении присоединиться к AIIB официально заявили 46 стран. В их числе Великобритания, Австралия, крупнейшие страны ЕС. На днях обнародуют окончательный список стран-участников. Хотя точно известно, что среди них не будет США и Японии.

Уставный капитал AIIB, как ожидается, в перспективе составит 100 млрд. долларов. В Минфине США на это событие отреагировали нервно, предупредив, что «Всемирному банку и МВФ грозит потеря доверия». Реакцию финансового гегемона, который обладает правом вето в МВФ и контролирует ВБ (из 188 стран США принадлежит 16,28% голосующих прав при принятии решений), можно понять. Как пишут мировые СМИ, в числе участников AIIB «почти все так называемые союзники США, которые при первой же возможности от своего «предводителя» отвернулись, причем сделали это даже самые верные страны. Такие как, например, Австралия». В общем, как говорится, дружба дружбой, но денежные интересы, если что, врозь.

Недавно нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц в связи с созданием банка заявил, что «главное экономическое событие года произошло, когда Великобритания, Германия, Франция и Италия присоединились к странам – учредителям AIIB». По его мнению, этот банк принесет «выгоды другим частям Азии и сделает позицию США еще более смешной». В условиях все более многополярного мира они хотели остаться G-1, заметил Стиглиц, говоря о поведении США все эти последние годы.

Один из ведущих американских экономистов, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс солидарен с ним. В частности, Саммерс заявил (цитирую по vestifinance.ru), что «из-за своей позиции США фактически оказались в международной изоляции, утратив чувство реальности в современном мире». По его мнению, «именно из-за неспособности США прислушиваться к призывам развивающихся стран о необходимости реформ ВБ и МВФ, эти организации утрачивают свои позиции».



Бреттон-Вуд, bye-bye?

Лоуренса Саммерса цитировало и издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Экономическое могущество Китая и тот факт, что уже половина объема промышленного производства в мире приходится на развивающиеся страны, требуют новой глобальной экономической архитектуры», – заявил Саммерс, цитирую по russian.rt. Экономист сравнил значимость создания AIIB с такими событиями, как «отмена золотого стандарта в 1971 году, а также Бреттон-Вудская конференция». Он также поделился опасением, что «если доллар и дальше будет использоваться для продвижения частных американских интересов, то он не сможет сохранить статус мировой валюты, а идущая «валютная война» представляет реальную угрозу для США».

Деловая газета «Взгляд» цитирует индийского экономиста Джаян Джозе Томаса. В интервью газете «Хинду» о глобальных целях создания AIIB, эксперт подчеркивает, что Китай стремится провести «перезагрузку» существующего глобального экономического порядка с доминированием западных стран. С его точки зрения, создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций является важным шагом в этом направлении, бросающим вызов давнему доминированию Бреттон-Вудской системы.

Банки, фонды, союзы. Теперь в эту альтернативную структуру вскоре встроится Международная платежная система Китая (CIPS), что станет еще одним важнейшим блоком новой финансовой архитектуры. Как говорится, пазл сложился и заставляет уже старую систему искать ключи к новой. Vestifinance.ru в статье с говорящим названием «ВБ заис­кивает перед инфраструктурным банком Китая» цитирует президента Всемирного банка Джима Ен Кима, который заявил, что «рассчитывает на установление сотрудничества» между ВБ и Азиатским банком инфраструктурного развития. Он заявил буквально следующее: «Если мировые банковские организации, включая Азиатский банк инфраструктурного развития, а также Новый банк развития БРИКС, смогут формировать альянсы и работать вместе над поддержкой проектов, которые способствуют решению данных задач, от этого выиграем все мы. И в особенности неимущие и самые уязвимые слои населения. Мы надеемся, что эти новые организации присоединятся к мировым банковским организациям и нашим партнерам в частном секторе. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, для того чтобы найти новые и инновационные способы сотрудничества с новыми организациями».

Соперничество еще толком не началось, но уже понятно, что старой системе придется в чем-то серьезно поступиться. При этом все понимают, что в глобальном масштабе становится более чем возможным ускорение процесса дедолларизация. Тренд налицо: происходит переход ряда стран в двусторонних расчетах на свои национальные валюты и исключение из их взаимных расчетов евро и доллара. Аналитики предрекают, что в новой, выстраиваемой финансовой архитектуре этим валютам может не оказаться столь же много места, как в нынешней. Придется потесниться им и в мировой корзине резервных валют. С высокой вероятностью значительное место в ней займет юань. Еще раз процитирую в связи с этим Лоуренса Саммерса. Он, рассуждая о последствиях создания AIIB, замечает: «В то время как США теряют ведущую роль в мире, на международной финансовой арене появился новый крупный игрок. Этот китайский проект ослабит главное американское оружие – доллар, и лишит его статуса мировой валюты».

Но «валютная война» – меньшее из сражений. Соперничество, конкуренция альтернативных финансовых систем может также стать реальностью. Которую поддержат страны, региональные объединения, сталкивавшиеся с ограничением доступа к рынку капитала по политическим, санкционным, «воспитательным» или иным мотивам. Понятно же, когда есть альтернатива, вести диалоги проще.

Один такой «звоночек» уже прозвучал. По сообщению СМИ, в частности сайта vestifinance, сославшегося на «Блумберг», Министерство финансов РФ совместно с Внешэкономбанком выведут 245 млн. долларов из Международной финансовой корпорации. Напомню, что МФК – это «дочка» Всемирного банка. Ситуация является очередным наглядным примером по заметному снижению возможностей Всемирного банка и подконтрольных ему структур к реализации инвестиционных проектов в различных странах мира, резюмирует издание. Оно и понятно: фонд не финансировал проекты в стране – страна и востребовала свой взнос. По каким причинам альянс сторон не состоялся – теперь уж не важно. Важно, что при наличии альтернатив это уже не проблема для заемщика.

Второй банковский фронт наступает, передел мирового рынка финансовых услуг начался. И этот процесс уже не остановить.



