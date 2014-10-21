Второй благотворительный марафон организовало Британско-казахское общество в Лондоне

Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.
Во главе забега в 10 км стоял чемпион Лондонской Олипиады Серик Сапиев, а среди участников марафона были представители казахстанских компаний – членов Британско-казахского общества Air Astana, A-Global Resources,
Grata, Equus Petroleum, Bolashak Group, а также казахстанские студенты,
обучающиеся в британских вузах в рамках программы "Болашак" Президента
РК.
Все собранные средства будут направлены на проект "Комната-доктор" благотворительного фонда "АЯЛА". В рамках данного проекта планируется
открыть сенсорные комнаты в домах ребенка Алматинской и Акмолинской
областей (в городах Талдыкоргане и Щучинске).