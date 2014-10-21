Второй благотворительный марафон организовало Британско-казахское общество в Лондоне Спорт 652 Асель Есетова

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Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.



Во главе забега в 10 км стоял чемпион Лондонской Олипиады Серик Сапиев, а среди участников марафона были представители казахстанских компаний – членов Британско-казахского общества Air Astana, A-Global Resources, Grata, Equus Petroleum, Bolashak Group, а также казахстанские студенты, обучающиеся в британских вузах в рамках программы "Болашак" Президента РК.



Все собранные средства будут направлены на проект "Комната-доктор" благотворительного фонда "АЯЛА". В рамках данного проекта планируется открыть сенсорные комнаты в домах ребенка Алматинской и Акмолинской областей (в городах Талдыкоргане и Щучинске).