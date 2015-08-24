Второй день подряд переговоры между Южной Кореей и КНДР длятся более десяти часов

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Экстренные переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР, которые проходят в приграничном Пханмунджоме, длятся уже 12 часов. Как и в субботу, о содержании переговоров и о том, в какой стадии они находятся, неизвестно: двери так называемого Дома мира, где проходит встреча на высоком уровне, закрыты для представителей прессы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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В субботу, когда стартовали переговоры
между двумя странами, они продлились примерно до 5 утра по местному времени. Второй раунд стартовал 23 августа около 15.30 по местному времени, и ему предшествовало резкое обострение ситуации на Корейском полуострове. За несколько часов до начала встречи южнокорейское министерство обороны сообщило, что "КНДР за последние дни удвоила численность артиллерийской группировки" на границе с Республикой Корея (РК), а "подводные лодки Северной Кореи, судя по всему, покинули свои базы".
Представитель министерства национальной обороны РК подчеркнул, что "несколько десятков, или, примерно, 70% северокорейских субмарин, находятся сейчас в море". В этой связи, отметил военный, "южнокорейские ВМС усилили противолодочную группировку" и ведут их поиски в своих территориальных водах.
Отношения между РК и КНДР вошли в стадию обострения после того, как 20 августа страны обменялись артиллерийскими обстрелами в западной части Демилитаризованной зоны. Согласно утверждениям Сеула, первым огонь открыл Север: целью артобстрела были расположенные на Юге громкоговорители.
В качестве ответа Южная Корея выпустила несколько десятков снарядов в северокорейскую сторону. Пхеньян предъявил Сеулу ультиматум, дав 48 часов на демонтаж громкоговорителей. РК уже подчеркнула, что не намерена соглашаться с выдвинутыми условиями и продолжит вещание.
Невозможность соотнести эти принципиальные позиции сторон, по мнению местных аналитиков, и являются причиной того, что переговоры в Пханмунджоме длятся в общей сложности уже почти сутки. По мнению местных и японских СМИ, в ходе переговоров затрагивается не только тема южнокорейских громкоговорителей, но и инцидент с подрывом на северокорейских минах двух сержантов южнокорейской армии, которые после этого остались инвалидами.