Второй этап арестов принцев начался в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии начался второй этап антикоррупционной операции против членов королевской семьи и чиновников, сообщает news.day.az.

Как отмечается, во второй волне по подозрению в коррупции были задержаны люди, близкие к миру политики и торговли. Часть из них – члены семьи скончавшегося в 2011 году наследного принца Султана ибн Абдулазиза. Остальные работали в королевстве на различных государственных должностях.

Арестованные лица содержатся в 5-звездочном отеле Ritz Carlton в столице королевства Эр-Рияде.

5 ноября Верховный комитет Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, 4 действующих министров и 39 бывших членов правительства. Имена этих лиц не разглашаются, однако сообщается, что они были обвинены в коррупции, подписании поддельных договоров, соглашения о незаконных поставках оружия и в "отмывании грязных денег".

Верховный комитет по борьбе с коррупцией был создан 4 ноября указом короля Салмана. Возглавляет его наследный принц Мухаммад ибн Салман. Комитет имеет право выдавать ордер на арест, а также запрещать выезд из страны подозреваемым лицам.

