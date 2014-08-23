Спорт
Второй этап чемпионата Казахстана по футболу стартует в субботу

Сегодня, 23 августа, матчами 23-го тура стартует второй этап чемпионата Казахстана по футболу, сообщает Vesti.kz

Как отмечается, тур будет усеченным, так как встречи "Актобе" – "Ордабасы", "Астана" – "Кайрат" перенесены на неопределенный срок из-за участия первых команд в Лиге Европы. Таким образом, в 17.00 состоятся две встречи: "Спартак" у себя примет "Тараз" и "Иртыш" сыграет с "Жетысу". А "Тобол" с "Атырау" встретятся в 19.00. С подробностями предстоящих игр можно ознакомиться здесь.

В турнире среди дублирующих составов сыграют "Спартак" – "Тараз" (11.00), "Шахтер" – "Кайсар" (16.00), "Актобе" – "Ордабасы" 18.00, "Астана" – "Кайрат" 18.00.

Кроме того, матчи первой лиги Казахстана тоже состоятся сегодня. В 17.00 встретятся ЦСКА – "Махтаарал", "Кызылжар" – "Каспий", "Восток" – "Булат-АМТ", "Окжетпес" – "Экибастуз", "Жетысу-Сункар" – "Байтерек" (17.30), "Астана-1964" – "Лашын" (18.00), "Акжайык" – "Кыран" (19.00).

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