Второй казахстанский боксер вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

Фото Казахстанской федерации бокса
Второй участник сборной РК по боксу пробился в ¼ финала континентального первенства, которое проходит в Бангкоке, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Действующему чемпиону Азии в весе до 49 кг противостоял Палеха Мутурануэлилиге из Шри-Ланки. Казахстанец в этом поединке был сильнее и теперь оказался в шаге от медальной зоны турнира.
Напомним, что ранее в следующий круг соревнований прошел Закир Сафиуллин (60 кг).
Согласно жребию Олжасу Саттыбаеву (52 кг) в его стартовом бою будет противостоять таец Онгжита Танс. Остальные семь боксеров НСК начнут выступления сразу со второй стадии чемпионата Азии.
Отметим, что перед подопечными Мырзагали Айтжанова стоит задача – занять первое место в общекомандном зачете. На ЧА-2013 наша сборная выиграла 7 золотых и 1 серебряную медали.