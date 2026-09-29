Второй по высоте небоскреб мира строят в Дубае

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Компания Azizi Developments, один из ведущих застройщиков ОАЭ, сообщила о ходе строительства Burj Azizi — самого высокого проекта в своей истории и второго по высоте здания, находящегося сейчас на стадии строительства в мире.

Работы одновременно ведутся на фундаментной плите основной башни и в здании автоматизированного паркинга — двух наиболее сложных с инженерной точки зрения этапах строительства.

Паркинг Burj Azizi уходит на 9 подземных уровней и достигает почти 30 метров ниже поверхности земли. Всего за 40 часов более 200 рабочих и 700 грузовиков доставили 7000 кубических метров бетона, из которого создается конструкция для полностью автоматизированной парковочной системы Burj Azizi.

Параллельно продолжаются работы над фундаментной плитой башни. Это сплошная железобетонная конструкция толщиной пять метров, рассчитанная на восприятие и распределение полной нагрузки 725-метрового здания, насчитывающего 140 этажей.

Ежедневно на строительной площадке работают около 750 человек. Команда ведет этот критически важный этап с высокой точностью и неукоснительным соблюдением требований безопасности, закладывая конструктивную основу, на которой впоследствии поднимется Burj Azizi.

В башне будут представлены апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. На верхних жилых этажах разместятся ультралюксовые пентхаусы с отдельными входными группами и собственными лобби. По всей высоте здания будут распределены уровни с инфраструктурой для жителей. Здесь предусмотрены бассейны, спа-комплекс, фитнес- и йога-центр, кинотеатр, игровая комната, рестораны и торговые площади. Еще выше разместится отель категории семь звезд, полностью состоящий из люксов. Его концепт будет основан на семи культурных темах и призван задать новый стандарт роскошного гостиничного сервиса. В отеле появятся рестораны, оформленные в различных культурных стилях, аутентичный ресторан с эмиратской кухней, роскошный бальный зал и пляжный клуб.

После завершения строительства в 2030 году башня поднимется на 725 метров — всего на 103 метра ниже Burj Khalifa, который в настоящее время остается самым высоким зданием мира.

Burj Azizi также претендует сразу на несколько мировых рекордов. Среди них — самая высокая смотровая площадка на 130-м этаже, самое высокое гостиничное лобби на 111-м этаже, самый высокий ночной клуб на 126-м этаже, самый высокий ресторан на 122-м этаже и самый высоко расположенный гостиничный номер на 118-м этаже.

На самой вершине башни разместится музей, который расскажет об истории создания здания с помощью мультимедийных экспозиций. В них будут представлены люди и ключевые этапы, сыгравшие роль в строительстве Burj Azizi.