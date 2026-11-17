В государственном природном резервате «Иле-Балхаш» конец октября ознаменовался событием, которое стало еще одним важным этапом в истории возвращения тигров в нашу страну. В естественную среду обитания выпустили самца амурского тигра по кличке Амур. В рамках программы реинтродукции это второй хищник, возвращенный в дикую природу Казахстана.

фото предоставлено пресс-службой МЭПР РК

Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически служили местом обитания туранского тигра, где обширные пойменные территории, тугайные леса и водно-болотные угодья создавали условия для жизни этой крупной кошки. Однако со временем природные места обитания сократились, а вместе с ними уменьшилась и кормовая база. Так, в середине XX века туранский тигр исчез с территории страны.

Теперь благодаря многолетней работе по восстановлению природных экосистем полосатые хищники постепенно возвращаются в места своего исторического обитания.

– Наша задача – не просто вернуть этих хищников в места их исторического обитания, а сформировать устойчивую популяцию, способную самостоятельно жить и размножаться в дикой природе. 31 июля нынешнего года в дикую природу была выпущена тигрица Умит, теперь мы выпустили второго тигра – самца по кличке Амур. Это историчес­кое событие стало результатом многолетней совместной работы, – отметил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, выразив благодарность российской стороне, в частности центру «Амурский тигр», Всемирному фонду природы и всем партнерам, участвующим в восстановлении природных экосистем Казахстана.

К слову, путь Амура к свободе начался задолго до октябрьского выпуска. После прибытия в Казахстан тигр находился в специально оборудованном адаптационном вольере резервата «Иле-Балхаш», где за ним постоянно наблюдали специалисты. Перед выпуском в дикую природу полосатый хищник прошел все ветеринарные обследования и поведенческие испытания. Специалисты также оценивали состояние его здоровья, охотничьи навыки, способность самостоятельно добывать пищу и реакцию на присутствие человека.

Результаты наблюдений подтвердили, что Амур готов к самостоятельной жизни, а для контроля за перемещениями его оснастили спутниковым ошейником. Благодаря этому девайсу специалисты смогут отслеживать процесс адаптации хищника к естественным условиям.

– Выпуск каждого тигра – большая ответственность. Мы должны быть уверены, что животное готово к самостоятельной жизни в дикой природе. Поэтому решение принимается только после тщательной оценки состояния здоровья, поведения и охотничьих навыков. Но на этом наша работа не заканчивается. Специа­листы продолжат наблюдение за тиграми, их перемещениями и адаптацией к природным условиям, – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Данияр Тургамбаев.

Первой покорять казахстанские степи в рамках нынешнего этапа программы отправилась тигрица Умит. Сейчас она продолжает осваивать территорию резервата.

– Сегодня тигрица чувствует себя хорошо и успешно адаптируется к жизни в естественной среде обитания. После выпуска в резерват она начала самостоятельно охотиться на диких животных. Это важный признак успешной адаптации и способности самостоятельно добывать пищу в природных условиях, – сообщил руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Ануарбек Бермагамбетов.

За каждым таким событием стоит большая подготовительная работа, и важным шагом к возвращению тигра стало соз­дание в 2018 году государственного природного резервата «Иле-Балхаш». С этого момента началась системная работа по восстановлению естественных мест обитаний, увеличению численности кормовых животных и развитию природоохранной инфраструктуры. Особое внимание уделяется и возвращению диких копытных, в том числе бухарских оленей и куланов, составляющих основу кормовой базы для хищника. Поэтому еще одним этапом программы стало переселение в сентябре этого года 30 куланов из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в резерват «Иле-Балхаш».

В целом программа реинтродукции тигра осуществляется в рамках сотрудничества Казахстана и России при участии природо­охранных организаций, ученых и профильных специалис­тов. Так, в мае текущего года в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленных в Хабаровском крае. Среди них были те самые две взрослые особи и два тигренка. Последние пока остаются под наблюдением. Решение об их выпуске примут после достижения ими определенного возраста и прохождения соответствующих испытаний.

В подготовке и передаче тигров непосредственно принимали участие Министерство природных ресурсов и экологии РФ и центр «Амурский тигр». Российские специалисты помогали готовить животных к переезду, делились опытом и разрабатывали рекомендации по их адаптации к природным условиям Казахстана.

– Сотрудничество России и Казахстана в рамках программы возвращения тигра имеет особое значение для сохранения этого редкого вида. Передача животных стала важным практичес­ким вкладом в осуществление совместной инициативы. Мы рассматриваем эту работу как пример плодотворного взаимодействия двух стран в сфере охраны природы, объединенных общей задачей – сохранением природного наследия и восстановлением популяции тигра, – отметил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Значительный вклад в подготовку программы внес Всемирный фонд природы (WWF), который на протяжении многих лет оказывает поддержку Казахстану в восстановлении экосистем Южного Прибалхашья. При участии фонда как раз и проводились работы по вышеупомянутому восстановлению тугайных лесов, сохранению кормовой базы, возвращению диких копытных животных и развитию инфраструктуры резервата. В 2024 году Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и WWF International подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в рамках программы реинтродукции тигра.

Возвращение крупного хищника требует не только экологических и научных решений, но и постоянного внимания к безопас­ности людей. По этой причине в резервате была создана специальная антиконфликтная группа, сотрудники которой отслеживают перемещения животных, взаимодействуют с населением и готовы оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации.

– Мы продолжаем следить за животными, изучаем их поведение и взаимодействие с местными жителями. Для нас важно, чтобы тигры успешно адаптировались, а люди чувствовали себя в безо­пасности, – отметил директор государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Канат Кожабеков.

Выбор амурского тигра для восстановления популяции в Центральной Азии не случаен. Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили близкое родство амурского и туранского тигров. Поэтому амурский тигр рассматривается как подходящая генетическая основа для восстановления исчезнувшей популяции.

Впереди, по словам специа­листов, длительный этап наб­людений, восстановления мест обитаний и подготовки следующих выпусков. При этом главная цель программы – сформировать устойчивую популяцию тигров, способную самостоятельно воспроизводиться в естественной среде.

Программа реинтродукции рассчитана на долгосрочную перс­пективу, главным результатом которой должно стать появление в казахстанской природе нового поколения полосатых хищников, для которых эти земли снова станут родным домом.