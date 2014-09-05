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Второй раз за неделю в Кыргызстане выросли цены на бензин
В Кыргызстане 2-й раз за неделю выросли цены на бензин, сообщает ИА 24.kg со ссылкой на Ассоциацию нефтетрейдеров.

По данным профильной ассоциации, на отдельных заправках бензин АИ-92 подорожал на 50–70 тыйынов, его розничная цена в Бишкеке составляет уже около 45,8–46 сомов (текущий курс – 1 сом = 3,41 тенге). Незначительно выросли цены и на АИ-80 и АИ-95.

Цены "пытаются сдерживать за счет старых остатков, однако они продолжат расти". Как сообщал ранее президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Медетбек Керимкулов, в сентябре 2014 года в Кыргызстане прогнозируется рост розничных цен на бензин в пределах 5%. В то же время цены на дизельное топливо обещали незначительно снизить, на 1–2%.

"Согласно экспертным мнениям, текущий рост цен – временное явление. Как показывает практика, к октябрю–ноябрю стоимость топлива начнет снижаться", – пояснил он.

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