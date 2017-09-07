Культура
Второй Республиканский фестиваль короткометражного кино "Байконур" пройдет в Алматы
В Алматы 15 сентября стартует II Республиканский фестиваль короткометражного кино "Байконур", сообщает Kazpravda.kz.

Кинофорум состоится в парке отдыха "Кок-Тобе", где в течение двух дней на больших экранах будут показаны 39 фильмов отечественных режиссеров. По словам члена отборочной комиссии Ержана Жумабекова, заявки на участие поступали практически со всех регионов страны. Среди конкурсных – работы учащихся и выпускников КазНАИ им. Т. Жургенова, КазНУИ, университета "Туран", Нью-Йоркской академии кино, киношколы "Сталкер" и Action, Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева.

"В первую очередь хочется увидеть уровень технического профессионализма: работу оператора, художника, режиссера и актеров. Второе, конечно же, – творческая составляющая: какая же история будет рассказана в картине. На "Байконуре" представлены фильмы из разных городов и школ, поэтому интересно узнать, чем же увлечена молодежь, что ее беспокоит", – рассказал о своих ожиданиях председатель жюри Ахат Ибраев.

"В этом году в программу "Байконура" включены две новые номинации: "Художник-постановщик" и "Специальный приз жюри". Еще одна приятная новость: лучшие фильмы конкурсантов покажут в эфире телеканала "Ел Арна", – отметил директор кинофестиваля Ануар Кенжибаев.

Определит победителей экспертное жюри, в состав которого вошли киновед Анара Кашаганова, режиссер и продюсер Эля Гильман, кинокритик Галия Байжанова, режиссер Шарипа Уразбаева, актриса Гульнара Дусматова, оператор Азамат Дулатов, художник-постановщик Умирзак Шманов.

"Работу актеров буду оценивать сердцем, – обещает Гульнара Дусматова. – Во многих фильмах, участвующих в кинофестивалях, снимаются непрофессиональные актеры. Они берут зрителя своей органикой, скажем так, ощущением правды, внутренней чистотой. Буду оценивать эмоционально: веришь или не веришь".

Во внеконкурсной программе "Байконура" представят 10 лучших кинолент, принявших участие в конкурсе "Снять за 48 часов". В рамках киносмотра впервые включена программа "Казахстанская премьера", где будут презентованы осенние новинки кинопроката.

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