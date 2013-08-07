Второй шанс для долгостроя

Экономика

03Ключи им лично вручил аким области Ерлан Арын, который одновременно проверил качество проведенного ремонта.

Здание общежития восстановлено за счет бюджетных средств. Это один из практических результатов принятой несколько лет назад в Экибастузе прог­раммы достройки незавершенных и заброшенных зданий. Было решено, что эти строения будут реконструированы под много­квартирные дома.

В рамках реализации прог­раммы «Доступное жилье-2020» в городе также продолжается реконструкция двух корпусов по улице Энергетиков. Скоро в этих домах общей площадью 8 522,6 кв. м состоятся первые новоселья. Квартиры здесь будут предоставляться по программе арендного жилья.

Сергей ГОРБУНОВ, Экибастуз

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