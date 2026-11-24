Отечественная теннисистка Жибек Куламбае­ва стала победительницей парного разряда турнира серии WTA 125 в Колине (Чили). В дуэ­те со словенкой Вероникой Эрьявец наша спортсменка уверенно прошла турнирную сетку, обыграв Ипек Оз из Турции и гречанку Деспину Папамихаил, а в полуфинале девушки сломили сопротивление Теники Макгиффин и Александры Осборн из Австралии.