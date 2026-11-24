Второй титул подряд
Абзал Камбар
Отечественная теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей парного разряда турнира серии WTA 125 в Колине (Чили). В дуэте со словенкой Вероникой Эрьявец наша спортсменка уверенно прошла турнирную сетку, обыграв Ипек Оз из Турции и гречанку Деспину Папамихаил, а в полуфинале девушки сломили сопротивление Теники Макгиффин и Александры Осборн из Австралии.
В решающем матче Куламбаева и Эрьявец в двух сетах уверенно одолели украинку Валерию Страхову и россиянку Анастасию Тихонову со счетом 6:4, 6:3. Неделей ранее дуэт первенствовал в Сопо (Колумбия), а триумф в Чили позволил Жибек подняться на 78-ю строчку парного рейтинга WTA.