Второй виток программы Свежий выпуск 745 Динара ЮСУПОВА, Астана

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, самые популярные сферы деятельности женщин-предпринимательниц – медицина, образование, сфера услуг, торговля. Наиболее активны бизнес-леди в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Теперь программа продолжится в рамках вторичного освоения средств – при возврате ранее выданных кредитов деньги будут направлены на финансирование новых проектов. Напомним, что программа обусловленного размещения средств реализуется в соответствии с поручением Президента страны, озвученном на V Форуме женщин Казахстана в 2009 году.