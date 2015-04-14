Второй виток программы

Свежий выпуск
745
Динара ЮСУПОВА, Астана
Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, самые популярные сферы деятельности женщин-предпринимательниц – медицина, образование, сфера услуг, торговля. Наиболее активны бизнес-леди в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Теперь программа продолжится в рамках вторичного освоения средств – при возврате ранее выданных кредитов деньги будут направлены на финансирование новых проектов. Напомним, что программа обусловленного размещения средств реализуется в соответствии с поручением Президента страны, озвученном на V Форуме женщин Казахстана в 2009 году.

Популярное

Все
Организация на высшем уровне
Торжество гражданственности
Акцент на экономику
Политолог высказался о предварительных итогах соцопроса участников референдума
Референдум по АЭС: озвучены результаты экзитполов
Личный вклад в развитие справедливого Казахстана
Нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено - наблюдатели
На избирательные участки столицы люди приходили семьями
Международные наблюдатели отметили высокую активность казахстанцев
Они всегда в первых рядах
Результаты этого референдума окажут положительное влияние на развитие экономики - НЯЦ
Казахстанцы сделали осознанный выбор в пользу устойчивого развития государства - эксперт
Выбор народа будет определять будущее страны - депутат о референдуме по АЭС
Каждый голос имеет значение
Никто не остался в стороне
Не ради галочки
Выбор ради будущего
2 006 жителей Семея впервые пришли на участки
Участие приняли все
«Я рад, что нас спрашивают!»
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Безопасность превыше всего
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Кадры для атомной отрасли
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Историческая память социума
Бюро Мажилиса
Вода для каждого села
Ради благой цели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]