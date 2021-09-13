Вторую площадку по выпуску вакцины QazVac запустили в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов в рамках поручений Главы государства по обеспечению биобезопасности страны, обозначенных в Послании народу Казахстана, ознакомился с работой научно-производственного предприятия "Антиген", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.
НИИИПББ, используя площадку "Антиген", подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в т.ч. QazVac.
Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин.
В сентябре т.г. на площадке "Антиген" уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.
Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.
НПП "Антиген", наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО "OtarBioPharm", стало второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ.
В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.
НИИИПББ, используя площадку "Антиген", подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в т.ч. QazVac.
Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин.
В сентябре т.г. на площадке "Антиген" уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.
Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.
НПП "Антиген", наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО "OtarBioPharm", стало второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ.