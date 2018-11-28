Вторжение холода: о погоде на ближайшие три дня рассказали синоптики

Общество
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Фото: 34travel.me/Екатерина Борисова
В Казахстане в ближайшие три дня совместно с арктическими воздушными массами придет похолодание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"После тёплой погоды в предстоящие трое суток на большей части Казахстана похолодает. И вызвано это будет сменой юго-западных тропосферных потоков на северо-западные, которые принесут арктические воздушные массы с районов Баренцева моря. Но перед вторжением холода циклон с Чёрного моря и связанные с ним атмосферные фронты, перемещаясь через северную половину республики, вызовут снегопады, метели, сильный западный ветер, в южной половине – туман и гололед", – сообщили синоптики.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", средняя температура зимой на севере и юге страны ожидается ниже климатической нормы на 1 и 2°С. 

В декабре частое вторжение холодных антициклонов обусловит морозную и малоснежную погоду на большей части страны с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1°С, за исключением запада и востока страны, где температурный фон ожидается около нормы. Осадки умеренного характера пройдут лишь на северо-востоке, местами на юго-западе, юге, а также в горных и предгорных районах юго-востока и востока страны.

В январе 2019 года с господством Сибирского антициклона на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1°С и малоснежным.

Исключение составят западные и южные регионы республики, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе и местами в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

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