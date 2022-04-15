Заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Айгуль Шаимова рассказала о мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Указом Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата» обращено внимание даже на такой момент, как необходимость сокращения закупа бумаги и расходов, сопряженных с ней. Причем эти расходы будут сокращены в три раза. В целом, меры, предусмотренные указом, будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия», – сказала Айгуль Шаимова.

По ее словам, в рамках цифровизации госуслуг, еще в начале 2000 годов была поставлена задача перейти на полный безбумажный документооборот. Однако до сих пор многие документы формируются в электронном формате, а также дублируются в бумажном варианте. Например, в нормотворчестве установлено требование формировать проекты НПА в информационной системе, а также собрать «живые» визы на бумаге.