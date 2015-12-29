Свежий выпуск

​Вуз расширяет контакты

Акылбек КУРИШБАЕВ, ректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина

Осенью уходящего года Каз­АТУ посетили руководитель CLAAS Academy немецкой фирмы CLAAS Хартмут Маттес, управляющий директор компании «СТ Агро» Йорг Вошепот и представитель компании «КЛАСС» Алексей Зонин. На встрече стороны выразили готовность к сотрудничеству между компанией CLAAS и КазАТУ. Для продвижения технологий точного земледелия будет задействована платформа по ГИС-технологиям в АПК, созданная на базе землеустроительного факультета. Дополнительно достигнута договоренность об открытии специа­лизированной лаборатории на базе технического факультета. С этой целью за счет собственных средств КазАТУ начата реконструкция четырех аудиторий.

Для оснащения лаборатории компания CLAAS планирует передать нашему вузу учебный макет молотильного барабана комбайна, учебные плакаты и программное обеспечение для контроля технического состояния машин и управления ими. Кроме этого, достигнута договоренность о расширении практики обучающихся на базе представительств компании CLAAS в Казахстане и в хозяйствах, применяющих технику этой марки. Преподаватели КазАТУ пройдут специальное обучение на базе компании CLAAS. Университетом предложено проведение совместных научных исследований в направлении адаптации технологий компании CLAAS и оценки их результативности в условиях Казахстана. Учитывая комплексность и сложность технологий точного земледелия, со стороны вуза будет применен междисциплинарный подход: в исследованиях будут задействованы ресурсы технического, агрономического, экономического, землеустроительного факультетов и факультета компьютерных систем и профессионального обучения.

В завершение встречи представители двух сторон отметили, что проведенные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных партнерских отношений в сфере использования сельскохозяйственного технического оборудования. В КазАТУ открыт первый среди вузов страны мощный учебный центр ГИС-технологий, он действует на базе землеустроительного факультета. Тогда же вуз посетила делегация из Республики Кореи во главе с генеральным директором Национального института географической информации Чё Бенг Намом. Гость выступил с докладом об опыте применения ГИС-технологий при решении различных прикладных задач. Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между КазАТУ и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», Национальным институтом географической информации Республики Кореи, РГУ «Центр военно-космических программ» Министерства обороны РК.

ГИС-центр университета оснащен современным оборудованием и программным обеспечением для практической подготовки специа­листов. Гостям продемонстрировали современные технологии, применяемые в учебном процессе: возможности программы ERDAS IMAGION для обработки данных дистанционного зондирования Земли, комплекс по сбору полевых геодезических данных, который состоит из программного обеспечения CREDO и современных геодезических приборов, современные графопостроительные программы, применяемые в цифровой картографии.

Президент Нурсултан Назарбаев­ 22 мая 2013 года на заседании Совета иностранных инвесторов заявил, что в Казахстане должен быть создан международный исследовательский университет мирового уровня в сфере сельского хозяйства, и добавил, что базой для такого вуза может стать Казахский агротехнический университет в Астане. В связи с этим поручением Главы государства 7 августа 2014 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Университетом Калифорния в Дэвисе (США) и Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина.

В ноябре в названном американском вузе на факультете биологического и сельскохозяйственного машиностроения состоялся семинар, на котором была представлена информация о Казахстане, развитии сельского хозяйства, роли университета в развитии сельскохозяйственных наук, его достижениях и развитии международного сотрудничества. Также были озвучены результаты взаимодействия с Университетом Калифорния в Дэвисе, профессора которого в рамках ГПИИР приняли участие в разработке новых образовательных программ по специальностям магистратуры «технология пищевых продуктов» и «технология машиностроения». Аудитория проявила неподдельный интерес к Казахстану и проб­лемам развития его экономики. Участники встречи активно обсудили экологические проблемы и вопросы развития источников энергии, обеспеченности природными ресурсами для ведения народного хозяйства, возможностей использования платформы выставки EXPO 2017 в перспективе для нужд Казахстана и другие.

Недавно КазАТУ посетила делегация из КНР во главе с вице-министром науки и техники Цао Цзяньлинем. Целью визита стало обсуждение создания совместной лаборатории по биобезопасности на факультете ветеринарии и технологии животноводства. Главной темой разговора стали вопросы международного сотрудничества между Китаем и Республикой Казахстан в вопросах научно-исследовательской деятельности.

В своем выступлении заместитель министра науки и техники КНР Цао Цзяньлинь, поблагодарив за теплый прием, сообщил, что создание совместной лаборатории по биобезопасности позволит вывести на новый уровень международное сотрудничество с нашим университетом и станет благоприятным фактором развития научного потенциала студентов. По завершении встречи факультету ветеринарии и технологии животноводства КазАТУ им. С. Сейфуллина была торжественно вручена вывеска лаборатории по биобезопасности. 

Популярное

Все
Гидра многоградусная, суррогатная
Взрослые судятся – дети страдают
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Ползучий и беззвучный враг
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Центр притяжения – Бозок
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Понятно без перевода
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Наедине с природой
Голос писателя – голос народа
Через годы, через расстояния
Мы стали еще ближе
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
От студентов до металлургов
Обменялись опытом
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Республиканский турнир по шинкиокушинкай карате состоится в…
Свежий выпуск
Наедине с природой
Свежий выпуск
В ритме жизни
Свежий выпуск
Понятно без перевода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]