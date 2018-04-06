​Вуз в контексте современных вызовов

Так что вуз этот для меня, можно сказать, родной, хотя последние 17 лет тружусь в МКТУ им. Х. Ясави, 15 из которых – на руководящих должностях. Я принял важное для себя решение участвовать в конкурсе на вакантное место ректора Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова – одного из крупнейших многопрофильных вузов страны с развитой образовательной и исследовательской инфраструктурой, сложившимися научными школами, кадровым потенциалом, способным решать сложнейшие задачи в области высоких технологий. ЮКГУ им. М. Ауэзова по праву занимает высокое третье место среди многопрофильных вузов Казахстана и 651-е место в рейтинге ведущих мировых университетов.

Я хорошо представляю себе стратегические задачи и перспективы развития всей системы высшего образования в стране, направленной, как подчеркнул Глава государства, на подготовку «...специалистов, адаптированных к условиям глобальных, экономических и технологических изменений». Для изучения уровня готовности и потенциальных возможностей ЮКГУ им. М. Ауэзова в решении ключевой задачи использовал метод стратегического планирования и подготовил свой SWOT-анализ.

Сразу скажу, мне не удалось выделить из 86 специальностей бакалавриата ни одной прорывной специальности, которая могла бы считаться «визитной карточкой» вуза. А она, на мой взгляд, очень нужна и важна. В КБТУ, например, таковой стала специальность «нефтегазовое дело», в КазНУ им. аль-Фараби – «математическое и компьютерное моделирование».

Проведение SWOT-анализа позволяет наравне с сильными (S) и слабыми (W) сторонами рассмотреть также возможности (O) и угрозы (T) развития университета. Бесспорно, сильные факторы определяются высоким местом в республиканском рейтинге среди многопрофильных вузов, потен­циал КазХТИ, имеющего 50-летнюю историю (1946–1996 годы), подготовки инженерных кадров для народного хозяйства, высокий уровень грантового финансирования научных исследований, коммерциализация науки.

К слабым сторонам можно отнес­ти сравнительно низкий уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава, и как следствие – слабый уровень мотивации для ведения качественной работы, отсутствие эффективной, основанной на принципах иннова­ционных знаний в контексте триа­ды «наука – инновация – образование», максимально приближенной к нашему менталитету. К тому же оснащенность учебных лабораторий не всегда отвечает современным требованиям образования, науки и производства, сказывается «старение» кадров и научных школ, уменьшение притока одаренных и талантливых выпускников школ. Еще одним проблемным моментом я бы назвал недостаточность инновационного подхода по модернизации общественного сознания в студенческой среде.

К возможностям развития университета, на мой взгляд, можно отнести усиление качественной мотивации ППС, включая переход на основе научных семинаров на «статусную» систему и перевод ППС на позиции «исследователя» или «модератора», что позволяет существенно повысить заработную плату. Это же касается кардинального обновления образовательных прог­рамм, открытия специальностей с высоким научным содержанием, пересмотра и регулирования переч­ня невостребованных специальностей в условиях конкурентной среды, усиления ІТ-направления, восстановления формата КазХТИ и дальнейшего его развития, внед­рения инновационных механизмов, устранения коррупционных действий в системе преподавания и оценки. Сюда же можно отнести модернизацию общественного сознания через использование потенциала неправительственных молодежных общественных организаций по примеру «Байтерека» и «Намыса».

Есть и угрозы. Они, как мне кажется, присущи многим вузам страны. К примеру, угрозы роста безработицы среди основной массы выпускников, потеря основного ведущего костяка ученых, главной опорной базы научных достижений вуза в формате КазХТИ. Аналитические данные свидетельствуют о том, что вуз нуждается в переменах, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов в соответствии с современными требованиями рынка труда в русле поставленных Главой государства стратегических задач в области высшего и послевузовского образования.

В условиях экономического и социального коллапса 1990-х годов большая часть ППС и талантливые молодые ученые уходили из науки в бизнес, торговлю, чтобы как-то выжить в непростых условиях тотального застоя и депрессии. На память приходит мудрое замечание Главы государства на расширенном заседании Национальной академии наук РК, на котором он, в частности, сказал пророческие слова: «Сегодня вы бездумно раздаете налево и направо ученые степени и звания и не понимаете, что завтра эти псевдоученые незванно придут на ваши места и отнимут ваш хлеб».

И действительно, сегодня эти негативные процессы не только не замедлились, а активно набирают обороты и не думают сдавать позиции. На мой взгляд, это резко снизило качество знаний выпускников школ и негативно отразилось на качестве нашего высшего образования. И этот процесс продолжается.

Выходом из ситуации может стать интенсивное развитие ­Назарбаев Интеллектуальных школ, которые стали флагманами инновационных подходов и методов в системе среднего образования, позволяющими воспитать новое поколение талантливой и одаренной студенческой молодежи, в которой нуждается отечественная промышленность.

Приведу только один пример. Несколько лет назад общался с генеральным директором одного из инновационных предприятий в области машиностроения ЮКО ТОО «KARLSKRONA LC AB» Уалиханом Ахметовым, который с сожалением говорил о нехватке грамотных специалистов. Промышленник поделился, что вынужден был сам напрямую выходить на вуз и договариваться о том, чтобы наладить подготовку специалистов на производственной базе завода, то есть в формате дуального обучения. Этот факт только подтверждает необходимость активизации сот­рудничества с инновационными предприятиями в регионах. Совершенно очевидно, что уже на стадии проектирования и строительства новых заводов и фабрик следует обновлять учебные программы с учетом технологий, которые будут применяться на этих производствах.

Сегодня университету крайне необходимы системные реформы, суть которых сводится к существенному повышению заработной платы ППС. И для этого есть возможности. Почему бы спе­циальности в области педагогики и искусства, то есть социально-гуманитарных наук, не передать в конкурентную среду? На основе комплексного анализа надо определить приоритетные специальности, на подготовке которых университет сделает акцент и сосредоточит свои усилия. Следует назначить руководителей структурных подразделений по итогам мониторинга и анализа, рекомендаций Научного семинара и таким образом расставить точки над «і».

Считаю необходимым на основе мониторинга через научные семинары ввести определение «статусного» уровня ППС, при этом для ППС уровня «исследователь» предусмотреть систему особых мотивационных поощрений, а для ППС уровня «модератор» – создание условий труда в обычном порядке. Требуются пересмотр образовательных программ с учетом современных требований и стандартов, модернизация экспериментальных и фундаментальных баз КазХТИ и мотивация их научного потенциала, совершенствование системы преподавания и оценки результатов обучения, внедрения инновационных систем, внедрение максимально открытого, прозрачного неформального формата студенческого самоуправления.

И самое главное – дальнейшее поступательное развитие и совершенствование вуза в формате КазХТИ с последующим изменением нынешнего статуса на статус национального университета.

Конечно, для реализации всех этих целей нужно упорно и энергично трудиться, оперативно находить эффективные инновационные решения при поддержке членов авторитетного Наблюдательного совета вуза.