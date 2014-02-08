Вуз возглавил хаб ООН

Инициатива ООН по созданию UNAI в КазНУ будет способствовать продвижению идеи Главы государства по усилению роли Казахстана как одной из ключевых фигур в международном процессе решения глобальных проблем и превращении города Алматы в региональный хаб многосторонней дипломатии.

Выбор ООН не случаен: КазНУ им. Аль-Фараби первым среди университетов Центральной Азии присоединился к программе «Академическое влияние», нацеленной на поддержку десяти всемирно признанных принципов организации, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития и разрешения конфликтов. В ее рамках вуз успешно позиционировал себя в качестве ведущего научно-академического центра, активно вовлекающего ученых в эту деятельность и использующего научно-образовательную среду как инструмент для решения глобальных проблем.

При поддержке представительства ООН в Казахстане и Генерального консульства США в Алматы КазНУ стал частью всемирной студенческой программы-игры «Модель ООН – Новый шелковый путь», в ходе которой будущие специалисты приобщаются к принципам Объединенных Наций и вырабатывают новые способы решения проблем безопасности.

Более трех лет в университете активно действует международная программа Global Classroom по устойчивому развитию. В 2011 году КазНУ при поддержке ООН провел международную научно-теоретическую конференцию «Меняющаяся природа конфликта в ХХI веке», в 2012-м единственный из университетов СНГ открыл секцию на глобальном саммите «РИO+20» на всемирном форуме ООН в Бразилии, выступив с проектом «Зеленый мост через поколения» в поддержку инициатив Президента страны «Глобальная стратегия энергоэкологического развития» и «Зеленый мост».

В прошлом году на встрече ректора университета Галыма Мутанова с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по образованию Цянь Таном в Париже было принято важное решение о создании на базе КазНУ Центрально-Азиатского регионального хаба по устойчивому развитию в рамках программы ЮНЕСКО – UNITWIN.

Открытие хаба UNAI в КазНУ им. Аль-Фараби – важное свидетельство лидирующей роли университета в сфере устойчивого развития, ставшего глобальным трендом развития всей человеческой цивилизации. Уже в мае на базе вуза состоится важное событие мирового уровня – III форум ректоров университетов Азии, призванный стать мощным импульсом интеграционных процессов в азиатском регионе на благо безопасного и благополучного будущего.

Ольга Петрова,

Алматы