​Вузам – больше самостоятельности

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Рустам Алмазов

В Алматы депутаты Мажилиса Парламента Загипа Балиева, Амангельды Дауренбаев и Бахтияр Макен встретились с педагогами и студентами Казахского национального аграрного университета.

– В настоящее время по поручению Правительства вуз трансформируется в университет мирового класса. Совместная подготовка кадров новой формации будет осуществляться с Университетом Вагенинген (Нидерланды). Сегодня активно модернизируется научно-образовательная инфраструктура учебного заведения, – рассказал депутатам ректор КазНАУ Тлектес Есполов.

Поздравив студентов с Годом молодежи, Загипа Балиева поделилась мыслями о ходе реализации масштабных госпрограмм, таких как План нации «100 конкретных шагов», «Нұрлы жол», Программа партии «Nur Otan» до 2030 года. Она также подробно рассказала о возможности расширения академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета.

Как отметила парламентарий, 4 июля 2018 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений». Согласно документу предусмотрены компетенции по наделению вузов полномочиями в определении вопросов приема студентов, установлении соотношения между профессорско-преподавательским составом и контингентом обучающихся.

Загипа Балиева отметила, что такие встречи помогают депутатам лучше узнать повседневные заботы и мнение населения, содействовать решению проблемных вопросов.

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