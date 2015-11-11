Политика
Введение единого техпаспорта для авто стран ЕАЭС одобрено Мажилисом
Жания Уранкаева
На пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект Закона "О ратификации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, представляя законопроект, отметил, что данное соглашение создает условия для обеспечения свободного обращения транспортных средств и другой техники на единой таможенной территории, а также регулирует применение единой формы паспорта, в том числе и электронного, на территории государств – членов ЕАЭС. 

"Учитывая, что специальные государственные органы осуществляют свою деятельность на принципах секретности, предлагается ратифицировать соглашение с оговоркой, согласно которой действие настоящего соглашения не будет распространяться на транспортные средства и другие виды техники Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и на транспортные средства государственных органов РК", – сказал Альберт Рау.

Отметим, на сегодняшний день это соглашение было ратифицировано Беларусью, а также Договором о присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. Вместе с тем, по словам вице-министра, Казахстан планирует присоединиться к соглашению с учетом одной оговорки.

В целях реализации данного соглашения решением Евразийской экономической комиссии 22 сентября текущего года утвержден порядок функционирования системы электронных паспортов, а также порядок оформления структуры электронных паспортов, транспортных средств и других видов техники. 

Также сейчас формируется Единый реестр уполномоченных органов (организаций) сторон и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники.

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