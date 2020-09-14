Введение повторного карантина в сентябре прокомментировала Главный санврач РК

Информацию о повторном введении карантина в Казахстане после 20 сентября прокомментировала Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает Kazpravda.kz
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"Пользуйтесь информацией государственных органов, то есть официальной информацией. А все, что говорится: собрались, обсудили и вдруг решили, что будем в сентябре накладывать карантин - такой официальной информации нет. Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не только по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте", – сообщила спикер.
По ее словам, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильна по сравнению с заболеваемостью, которая была в июне-июле.