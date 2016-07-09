​Введены десятки объектов

В Зерендинском районе в один день открылись новая центральная районная поликлиника, врачебная амбулатория и два 30-квартирных дома.

Поликлиника построена в рамках реализации поручения Главы государства «Строительство 350 объектов здравоохранения». Теперь зерендинцы – а это около 37 тыс. человек – будут получать квалифицированную медицинскую помощь в просторном здании, оснащенном современным оборудованием. На строительство объекта было выделено 1,4 млрд тенге, здесь смогли трудоустроиться 116 жителей райцентра.

Врачебная амбулатория построена в селе Троицкое. Раньше врачам приходилось ютиться в здании, условия в котором не соответствовали требованиям медицинского обслуживания – не хватало места для пациентов, оборудования, даже с обогревом были проблемы. Новая СВА рассчитана на 25 посещений в смену и будет обслуживать свыше 2 700 человек, проживающих в 10 населенных пунктах.

А более 60 семей в Кокшетау встретили День столицы в новых квартирах. Новоселов поздравил аким области Сергей Кулагин.

– С первых дней независимости Лидер нации Нурсултан Назарбаев поставил задачу по построению прочной системы социальной защиты населения, – отметил на торжественной церемонии глава региона. – И одно из основных направлений государственной политики касалось решения жилищного вопроса. Сдача жилых домов по государственной программе «Доступное жилье-2020» – важное событие для жителей нашего города и страны в целом.

В областном центре в этом году введено 75,4 тыс. кв. м жилья, что больше показателей прошлого года на 21,6 тыс. кв. м. При этом 90 квартир сданы в рамках жилищной государственной программы. В целом до конца года планируется построить почти 500 квартир для молодых семей и других социальных категорий граждан.

В канун Дня столицы пополнились ряды предприятий. К примеру, в Атбасарском районе введен в эксплуатацию элеваторный комплекс мощностью 35 тыс. тонн. А в Жаксынском районе на базе ТОО «Айбат» заработал колбасный цех. Реализация этого проекта позволила создать 10 новых рабочих мест. Здесь производятся мясная продукция и полуфабрикаты высокого качества: колбасы разных сортов, сосиски и сардельки, тушенка, пельмени и котлеты.

Среди введенных в эксплуатацию объектов – мебельные цеха, общественные бани, торговые дома, детские площадки, крупные и мелкие предприятия, которые дали возможность трудоустроиться более 200 акмолинцам.

В Целиноградском районе в канун праздника в 18 сельских округах появились уличные тренажеры. Для этого из местного бюджета было выделено 5,2 млн тенге.

В селе Приозерное Сандыктауского района праздник ознаменовался открытием детского оздоровительного центра «Достык». Он разместился на базе местной средней школы. Здесь в одну смену смогут отдыхать 50 детей. Всего за лето планируется принять более 300 ребят. Среди них – лучшие учащиеся школ района, а также подростки из социально незащищенных семей, дети-сироты, инвалиды, ребята, состоящие на учете в ОДН и на ВШУ.

Затраты на открытие детского центра составили более 9 млн тенге. Здесь созданы все условия для полноценного и комфортабельного отдыха – культурный центр с актовым залом, библиотека, компьютерный класс, игротека. А во дворе есть спортивная и игровая площадки, амфитеатр на 50 мест с импровизированной сценой. На берегу озера оборудован пляж.

В День столицы ребята отдохнули в Бурабайском районе, где в праздники бесплатно работал передвижной дельфинарий. Это первый и единственный в СНГ аквакомплекс с полной инфраструктурой водоподготовки и водоочистки, приспособленный для полноценной жизни морских животных.