Введены ограничения
Элина Зироян
В связи с повышением репродуктивного показателя (R), характеризующим изменение эпидемиологической ситуации в худшую сторону, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сокращено время работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 21 часа. Деятельность продовольственных магазинов, расположенных в многоэтажных жилых домах и отдельно стоящих зданиях площадью не более 100 квадратных метров, разрешена до 23 часов.