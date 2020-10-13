Введены ограничения

В связи с повышением репродуктивного показателя (R), характеризующим изменение эпидемио­логической ситуации в худшую сторону, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сокращено время работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 21 часа. Деятельность продовольственных магазинов, расположенных в многоэтажных жилых домах и отдельно стоящих зданиях площадью не более 100 квадратных метров, разрешена до 23 часов.

Главный санитарный врач постановил усилить патрулирование местными службами полиции на предмет выявления анонимных семейных, коллективных мероприятий. Ранее местные власти сообщали о штрафах для увеселительных заведений на общую сумму 15 млн тенге по причине того, что в них не соблюдались ограничительные меры.

В соответствии с новым пос­тановлением общественный транспорт будет работать с 6 до 20 часов. Будет увеличено общее количество выходов общественного транспорта для того, чтобы межрейсовый интервал составлял не более 5 минут. Будет усилен также масочный контроль среди пассажиров. Вместе с тем работа маршрутов в субботу и воскресенье будет приостановлена.

Приостановлена работа спортивных объектов, в том числе частных фитнес-центров и тренажерных залов. Время работы вещевых, строительных рынков и гипермар­кетов, а также рынков непродовольственных товаров сокращено до интервала с 9 до 16 часов.

Настоящее постановление будет действовать 2 недели, при ухудшении ситуации эпидемио­логи не исключают возможнос­ти ужесточения действующих ограничительных мероприятий.