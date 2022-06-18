Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла из Казахстана

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на вывоз из страны подсолнечного масла с 18 июня по 31 августа 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Комитет государственных доходов сообщает, что приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 июня 2022 года № 198 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно.

Квотирование на вывоз подсолнечного масла введено для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.

«В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК», – пояснили в КГД.

Ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.

 

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