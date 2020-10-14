Введут ли снова режим ЧП в Казахстане, ответил Цой
Екатерина Елисеева
О том, будут ли снова вводить режим ЧП в Казахстане, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации. Если ситуация того потребует, то будет водиться (режим ЧП – прим. автора). Но мы надеемся сохранить ту стабильность, которая есть в Казахстане, благодаря работе профильных служб и каждому гражданину, который будет солидарно участвовать в защите населения, носить маски, не организовывать большие мероприятия. Тогда есть шанс выйти с осенне-зимнего периода без карантина", – сказал министр.
При этом, по его словам, если граждане не будут носить маски и продолжат ходить в места массового скопления людей, возможно усиление карантинных мер, вплоть до жестких.
Следует отметить, что за прошедшие сутки зафиксировали сразу 321 случай пневмонии с признаками КВИ в Казахстане. За этот период также выявлено 83 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.