Общество
Введут ли снова режим ЧП в Казахстане, ответил Цой
Екатерина Елисеева
О том, будут ли снова вводить режим ЧП в Казахстане, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Все зависит от эпидемиологической ситуации. Если ситуация того потребует, то будет водиться (режим ЧП – прим. автора). Но мы надеемся сохранить ту стабильность, которая есть в Казахстане, благодаря работе профильных служб и каждому гражданину, который будет солидарно участвовать в защите населения, носить маски, не организовывать большие мероприятия. Тогда есть шанс выйти с осенне-зимнего периода без карантина", – сказал министр. 

При этом, по его словам, если граждане не будут носить маски и продолжат ходить в места массового скопления людей, возможно усиление карантинных мер, вплоть до жестких.

Ранее министр сообщил, что в странах СНГ заболеваемость COVID-19 в 11 раз выше, чем в Казахстане.

Следует отметить, что за прошедшие сутки зафиксировали сразу 321 случай пневмонии с признаками КВИ в Казахстане. За этот период также выявлено 83 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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