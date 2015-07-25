Ввели единую оплату

Льготный проезд для 15 категорий граждан, которых транспортники возят со скидкой, возрастет на пять тенге, до 30. Доплата за проезд до садоводческих дач для павлодарцев остается прежней – десять тенге. Предполагается ввести единые проездные билеты на общественном транспорте города. По словам и. о. начальника городского отдела ЖКХ Рината Койсоймасова, единого усредненного тарифа нет ни в одном городе республики. Павлодарцы первыми внедряют такую методику, и в городе самая низкая стоимость проезда. Ссылаясь на министерский расчет, руководитель коммунального отдела отметил, что у перевозчиков по республике в среднем вышло 92 тенге оплаты за проезд. В Павлодаре взяли за основу 60 тенге вместо прежних 50. В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Павлодаре повышался в январе 2013 года.