Свежий выпуск Ввели единую оплату Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Льготный проезд для 15 категорий граждан, которых транспортники возят со скидкой, возрастет на пять тенге, до 30. Доплата за проезд до садоводческих дач для павлодарцев остается прежней – десять тенге. Предполагается ввести единые проездные билеты на общественном транс­порте города.

По словам и. о. начальника городского отдела ЖКХ Рината Койсоймасова, единого усредненного тарифа нет ни в одном городе республики. Павлодарцы первыми внедряют такую методику, и в городе самая низкая стоимость проезда. Ссылаясь на министерский расчет, руководитель коммунального отдела отметил, что у перевозчиков по республике в среднем вышло 92 тенге оплаты за проезд. В Павлодаре взяли за основу 60 тенге вместо прежних 50.

В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Павлодаре повышался в январе 2013 года.



