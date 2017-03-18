​Вверх по лестнице в глобальный мир

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Еркара Аймагамбетов, ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, д. э. н., профессор

Семь лет назад Казахстан стал 47-м членом Европейской зоны высшего образования. На государственном уровне поставлены важнейшие задачи и в ближайшие четыре года предстоит реформа в обеспечении кадрами индустриально-инновационного развития страны, интеграции высшего образования в европейскую зону, в науку и производство.

Эти задачи уже нашли отражение в академической политике Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза: система мер, правил и процедур планирования и управления образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса. И основное звено – академическая стратегия развития, цель которой – переход от узкоспециализированных моделей образования к более универсальным. Университет стремится выпускать специалистов, для которых «вся жизнь для карьеры, а не карьера для жизни». Они лучше решают сложные вопросы в разных областях знаний. Междисциплинарное образование делает их более конкурентоспособными. Поэтому преподавателям необходимо решить важнейшую задачу – изучить современные методики преподавания дисциплины в ведущих вузах мира и внедрить их на английском языке в образовательный процесс, формируя профессиональную полиязычную личность студента. Помощь оказывает вузовский полиязычный центр, открытый в ноябре 2016 года. Внедрено до 30 дисциплин на английском языке, определен контингент обучающихся, проведен мониторинг их знаний.

15 полиязычных преподавателей прошли сертифицированное обучение на курсах в КазНПУ им. Абая у американских профессоров по современным методикам преподавания специальных дисциплин на английском языке. И теперь уже сам центр полиязычного образования готовит по международным стандартам 65 преподавателей и сотрудников и 40 студентов. Десяток преподавателей кафедры информационно-вычислительных систем начинают читать лекции на английском по специальности «информационно-коммуникативные технологии».

Поддерживая устойчивые связи с более чем 112 университетами 26 стран мира, вуз обретает ежегодно растущих в количестве партнеров. Важным каналом интеграции в международное образовательное пространство служит двудипломное образование. Оно отвечает стратегическим интересам университета по основным параметрам Болонского процесса. Успешно работают базовые элемен­ты научно-инновационной инфраструктуры университета с НИИ экономико-правовых исследований, научными центрами и лабораториями. Взят курс на прямое сотрудничество с предприятиями с повышением качества практического обучения студентов и уровня профессиональной культуры выпускников.

Формирование новых и обновление предлагаемых университетом образовательных программ, расширение их перечня в рамках действующих лицензий повышают эффективность использования имеющихся ресурсов, потенциальную возможность трудоустройства выпускников. В созданные академические комитеты на равных вошли представители бизнес-среды, преподаватели и студенты. Такая реформа университетского управления смещает акценты от кафедры к программе и обеспечивает рост совершенствования дея­тельности на основе стандартов ESG и показателей KPI.

Результатом формирования системы blendedlearning с применением МООС-курсов и системной работы в течение двух лет стало появление в медиатеке университета 21 МООК по различным дисциплинам. Система дополнительного обучения помогает студентам обретать дополнительные компетенции, а в ряде случаев – профессиональную сертификацию с перезачетом получаемых образовательных кредитов. С обновлением обязательного госстандарта высшего образования внедряется и новая модель программ на уровне бакалавриата с включением мэйджор-блоков при формировании траектории обучения.

В августе прошлого года профильное министерство вынесло на рассмотрение академической общественности проект нового классификатора. С учетом интеграционных процессов в мировом сообществе он предусматривает переход на международную стандартную классификацию образования и существенно расширяет академическую свободу учебных заведений в открытии новых специальностей, укрупнении научных областей познания, в праве самостоятельно определять название программ, не исключая каких-либо специальностей.

Да и нельзя иначе. Система образования требует идти в ногу со временем, внедрять инновационные технологии. В КЭУ широко применяются современные методики обучения с применением информационных цифровых систем. Например, в учебном процессе активно используется интерактивная электронно-цифровая система «Налоговый комитет», позволяющая глубже понимать налоговую систему страны, изучить лучший профессиональный инструмент разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов Project Expert, ERP, систему 1С и многие другие.

В КЭУ инновационной технологией служит компьютерное «Виртуальное предприятие» – казахстанский аналог американской версии программы Сент-Джонского университета (США). Программа используется студентами при изу­чении экономики предприятия, стратегического менеджмента, организации производства. Это отличный инструмент при составлении бизнес-плана, объемов производственной программы и анализа предпринимательской деятельности. «Виртуальное предприятие» в учебном процессе КЭУ организует экспериментально-исследовательскую деятельность в формате индивидуального и группового изучения свойств реальных объектов, их моделей и отображений. Все это позволяет шире применять исследовательский метод обучения, направляющий в русло самостоятельного открытия изучаемой закономерности, помогает актуализировать процесс изучения основ науки, развивает интеллектуальный потенциал.

Есть и богатый опыт дистанционных технологий. Экспериментальная площадка по их внедрению в обучение переросла в центр, и ему уже 10 лет. Базой информационных ресурсов стал образовательный портал UniversitySuitev.2.0, а основными компонентами виртуальной среды образования выступают комплексы Webprofessor, CreditLearning, полностью обучающие в сетевом режиме и реализующие в электронном виде кредитную систему. Университет по праву может позиционировать себя как цифровой с его современной технологической базой, где есть медиаконтенты, видеолекции, МООК, электронные ресурсы цифровой библиотеки, дистанционные технологии обу­чения, виртуальные лаборатории, обучающее программ­ное обеспечение, смарт-оборудование в аудиториях, электронное расписание и даже робот Нурлан.

Определенное место в реформах высшего образования занимает аккредитация – процесс оценки качества вуза или отдельной образовательной программы. И основная цель аккредитационных процедур – содействие высокому качеству в образовании. Сам вуз и все образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры имеют аккредитацию Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании. Хочу особо подчеркнуть, что в соответствии с решением заседания совета ENQA в середине февраля 2017 года НКАОКО-IQAA принято в полноправные члены европейской ENQA, авторитетной международной ассоциации, признаваемой министрами образования европейских стран – участников Болонского процесса. Это подтверждение международного статуса НКАОКО в европейском пространстве высшего образования и заметная победа страны. Новые задачи и прогрессивные способы их решения способствуют модернизации современного образовательного пространства. Они направлены прежде всего на повышение конкурентоспособности казахстанских вузов и их выпускников. 

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