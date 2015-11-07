Ввести адресную помощь при росте цен на хлеб намерены в Казахстане

Экономика
Ксения Воронина
Граждане, уровень жизни которых снизится в связи с возможным ростом цен на хлеб, могут рассчитывать на получение адресной соцпомощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития РК (МЗСР), передает Kazpravda.kz.

"В Казахстане, в случае повышения цены на хлеб, будет изменена величина прожиточного минимума, что позволит увеличить количество получателей адресной социальной помощи (АСП)", – пояснили в министерстве.

Напомним, что по сообщению Министерства сельского хозяйства РК, цены на хлеб в Казахстане могут вырасти с 1 января 2016 года. Также в МСХ предложили ряд вариантов по продаже социального хлеба пенсионерам и другим уязвимым слоям населения, в том числе выдавать хлеб по карточкам.

Отметим, что в настоящее время социальная поддержка лиц/семей с доходами – ниже черты бедности осуществляется в соответствии с Законом РК "О государственной адресной социальной помощи". АСП предоставляется в денежной форме в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности – 40% от прожиточного минимума, установленной в областях, Астане и Алматы, из расчета на каждого члена семьи.

Кроме того, с учетом подписанных в конце октября Президентом поправок в законодательство по вопросам социальной защиты населения предусматривается введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи для семей, имеющих доходы – ниже 50% прожиточного минимума на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости.

Также напомним, что с 3 ноября в республике увеличился показатель прожиточного минимума, теперь его величина составляет 21 226 тенге.

По состоянию на 1 октября 2015 года АСП получают 34,7 тыс. граждан с доходами – ниже черты бедности, размер АСП на одного человека составил в среднем 2 407 тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность получателей АСП сократилась на 32,2%, соответственно, уменьшилась общая сумма выплат АСП – с 967,6 млн тенге до 752,5 млн тенге. По итогам девяти месяцев 2015 года пособием на детей до 18 лет охвачены 519 293 человека, на общую сумму 7 млрд 643 млн тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года численность получателей детских пособий сократилась на 2,8%.

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