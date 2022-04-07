Экономика
Ввести ограничения на вывоз пшеницы и муки хотят в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министерство сельского хозяйства РК подготовило приказ «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан», которым ограничивается вывоз пшеницы и муки из страны. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» приказываю утвердить правила распределения количественных ограничений (квот) согласно приложению 1 к настоящему приказу и перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории Республики Казахстан вводятся количественные ограничения (квоты), согласно приложению 2 к настоящему приказу», – сказано в документе.

Размер квоты на пшеницу и меслин составит 1 000 000 тонн, на муку пшеничную из пшеницы мягкой и спельты – 300 000 тонн.

В приложении 1 к приказу говорится, что к распределению квоты на вывоз товаров с территории Казахстана допускаются заявители, реализовавшие 10% от заявленного к вывозу с территории нашей страны объема товаров по фиксированной цене:

- пшеницу мягкую (Triticum aestivum L. 3 класса) – оператору посредством подписания приказа на продажу/покупку зерновой расписки в регистраторской информационной системе на хлебоприемные предприятия;

- муку пшеничную из пшеницы мягкой и спельты – социально-предпринимательским корпорациям.

«На период действия квоты допустимый лимит на вывоз пшеницы мягкой на одного заявителя составляет 50 тысяч тонн, муки пшеничной – 15 тысяч тонн», - сказано в документе.

Ограничения планируется ввести до 15 июня 2022 года.

Сообщается, что распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture» автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов.

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