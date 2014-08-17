Ввозить самолеты в Казахстан беспошлинно можно будет с 1 января 2015 года

Решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) освобождены от уплаты таможенной пошлины самолеты, ввозимые на территорию Казахстана с 1 января 2015 года, сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК.

"Принято решение об освобождении от уплаты таможенной пошлины самолетов вместимостью до 90 кресел по сертификату LOPA, ввозимых в Республику Казахстан с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года", – говорится в распространенном сообщении.

На заседании совета рассмотрены также актуальные вопросы дальнейшего развития Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Стороны договорились о разработке национальных компонентов системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности.

Наряду с этим участники обсудили вопросы целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли между государствами – членами ТС и ЕЭП и Арабской Республикой Египет, а также присоединения Кыргызстана к ТС и ЕЭП, заслушан доклад о формировании суда ЕЭС.

По итогам заседания ЕЭК утвержден порядок формирования и ведения реестра юридических лиц, осуществляющих производство как моделей, так и самих моторных транспортных средств.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Казахстана, России и Беларуси в 2011 году в качестве единого постоянно действующего регулирующего органа ТС и ЕЭП.

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран. Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития ТС и ЕЭП, а также выработка предложений о дальнейшем развитии интеграции.