ВВП Казахстана за январь-июнь увеличился на 4,1%

Объем произведенного валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2026 года по отчетным данным составил 71 215 382,4 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 4,1% в реальном выражении.

Высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) наблюдаются в областях Ұлытау (15,3%), Туркестанская (13,3%) и Северо-Казахстанская (11,4%).

В структуре ВВП за январь-июнь 2026 года наибольшую долю занимают Алматы (20,2%), Астана (12,5%) и Атырауская область (11,7%).

Наибольший вклад в рост ВВП внесли Алматы (0,68 п.п.), Астана (0,62 п.п.) и Алматинская область (0,47 п.п.).