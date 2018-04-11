ВВС Франции по ошибке разбомбили автомобильный завод
Во время тренировки ВВС Франции учебная авиабомба была сброшена пилотом истребителя Mirage 2000D на производственные помещения компании Faurecia, передает Life.ru.
Одно из помещений компании-производителя автокомпонентов Faurecia оказалось частично разрушено.
Несмотря на то, что боеприпас был лишен боевой части, его падение привело к серьезным последствиям: пробив крышу здания, бомба рухнула в сборочный цех и ранила двух человек. Более 150 работников предприятия были эвакуированы, а на место были вызваны взрывотехники.
ВВС Франции принесли свои извинения за произошедшее и пообещали разобраться в причинах в ближайшее время.
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