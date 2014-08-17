ВВС США нанесли 14 ударов по позициям боевиков в Ираке

Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
Как отмечается, налеты осуществлялись "в районе плотины "Мосул". В них участвовали истребитель, бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат, которые затем "благополучно покинули район бомбардировки".
"Благодаря 14 ударам, нанесенным в воскресенье, удалось уничтожить или причинить урон 10 боевым машинам ИГ, семи армейским внедорожникам "Хамви", двум бронетранспортерам, а также одному блокпосту боевиков", - говорится в сводке. В ней также уточняется, что в субботу по позициям экстремистов было нанесено девять авиаударов.