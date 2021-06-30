Вы это видели?!

Фантастический игровой день выдали участники ЕВРО-2020 в ночь с понедельника на вторник. Испания обыграла Хорватию в дополнительное время со счетом 5:3, а Швейцария выбила из турнира действующих чемпионов мира – французов, сыграв с ними вничью в основное и дополнительное время – 3:3, а по пенальти переиграв со счетом 5:4. Тем самым был еще и побит рекорд по числу голов в финальном турнире за всю историю первенств континента. Прежний рекорд в 108 голов был установлен на чемпионате Европы в 2016 году. Всего же за 2 матча до окончания 1⁄8 финала команды уже забили 118 голов. Правда, этому поспособствовал еще и тот факт, что во второй раз в истории первенств Старого Света в финальной части участвуют сразу 24 команды. Впервые такое количество национальных сборных было на ЕВРО-2000, но и тогда соперники забили друг другу всего лишь 85 мячей. Вместе с тем ЕВРО-2020 по всем историческим статистикам – лучший турнир по голам, здесь в среднем за матч забивают 2,81 гола. На чемпионате Европы в 2000-е годы забивали по 2,74 мяча за игру, а на ЕВРО-1984 – 2,73. Кроме этого, на нынешнем турнире забито уже 9 автоголов, а это, между прочим, столько же, сколько за всю историю первенств континента!

Ну а начнем этот обзор с противостояния сборных Испании и Хорватии, прошедшего на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Разогрел поединок на 20-й минуте вратарь Унаи Симон, который в своей штрафной в безобиднейшей ситуации не смог принять несильный пас от своего полузащитника Педри, и мяч медленно, но верно вкатился в ворота. Пропущенный гол лишь раззадорил футболистов «Красной фурии», и они далее провели сразу 3 результативные атаки, при этом уже не спутав, в какие ворота надо забивать. На 38-й отличился Пабло Сарабия, на 57-й Сесар Аспиликуэта вывел пиренейцев вперед, а на 77-й Ферран Торрес увеличил преимущество своей команды. Казалось бы, дело было сделано, но не тут-то было. Недаром хорваты являются серебряными призерами последнего чемпионата мира – на 85-й минуте Мислав Оршич сократил отставание до минимума, а на 92-й добавленной минуте Марио Пашалич сравнял счет! После этого командам пришлось играть в экстратайме, и здесь испанцы уже не стали чудить и забили еще 2 гола. На 100-й минуте отличился Альваро Мората, а спустя еще 4 минуты точку в матче точным ударом поставил Микель Оярсабаль. Кстати, сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили еще и 5 разных футболистов.

Не менее закрученной была и следующая встреча. То, чего не смогла сделать сборная Хорватии, сделала сборная Швейцарии, которая показала настоящий триллер на стадионе «Националь» в столице Румынии – Бухаресте. Такому драматичному сценарию, пожалуй, позавидовал бы и сам древнегреческий поэт-сказитель Гомер, подаривший миру «Илиаду» и «Одиссею».

Первый тайм неожиданно оказался за швейцарцами, которые забили гол уже на 15-й минуте усилиями Хариса Сеферовича, а потому основные события развернулись во втором.

На 55-й минуте «гвардейцы Папы Римского» получили уникальную возможность удвоить свое преимущество, но у них не реализовал пенальти Рикардо Род­ригес. Этот момент, показалось, несколько надломил апеннинцев, так как через 2 минуты они получили в свои ворота первый гол от Карима Бензема, а спустя еще 2 минуты этот же нападающий оформил дубль и вывел французов вперед. Кстати, Бензема понадобилось 103 секунды, чтобы сделать дубль, быстрее него в истории чемпионатов Европы в 2004 году это сделал лишь швед Хенрик Ларссон, который уложился в 71 секунду. Но на этом действующие чемпионы мира не успокоились, и на 75-й минуте у них результативной атакой отметился еще и Поль Погба... Возможно, что некоторые телезрители после этого даже отключили свои телевизоры (в Казахстане, например, уже шел третий час ночи), – результат-то практически был известен. Но тут у швейцарцев вдруг либо взыграла гордость, либо в них вселился футбольный Бог, и они совершили, казалось бы, невозможное. На 81-й минуте Харис Сеферович делает счет 2:3, а на 90-й минуте Марио Гавранович восстанавливает статус-кво. Шокированные французы стали готовиться к реваншу уже в дополнительное время, но, видно, Фортуна решила теперь благоволить швейцарцам до конца. В экстратайме голов забито не было, а потому стороны приступили к исполнению послематчевых пенальти. У альпийцев свои голы забили все, а вот у потомков мушкетеров промахнулся... как думаете – кто? Это был один из лучших игроков современности – Килиан Мбаппе.

А вот за океаном на проходящем в Бразилии Кубке Америки все сложилось гораздо более прозаичнее. В Куябе на стадионе «Арена Пантанал» в группе А аргентинцы благодаря дублю Лионеля Месси со счетом 4:1 разгромили Боливию, а в параллельном матче на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» в Рио-де-Жанейро сборная Уругвая обыграла Парагвай – 1:0.

После этих встреч определились все страны – участницы плей-офф Кубка Америки-2021. В 1⁄4 финала сборная Бразилии встретится с командой Чили, Перу сыграет с Парагваем – обе встречи пройдут 3 июля. Сборная Уругвая встретится с Колумбией, а Аргентина проведет встречу с Эквадором – оба матча пройдут 4 июля.