Вы хотите меня помучить? – Кети Топурия о песнях на казахском языке
Инга Селезнева
За всю свою карьеру вокалистка группы A'Studio Кети Топурия уже пробовала петь на казахском языке, но по ее мнению, это сложно. Об этом рассказала сама певица на пресс-конференции, посвященной концертам "Энергия музыки", сообщает корреспондент kazpravda.kz.
"Вы хотите меня помучить? То есть вы считаете, что раз я грузинка, то я очень легко могу говорить на казахском? Однажды мы записывали песню на казахском языке, еще с Батыром хотели сделать дуэт, и я просто офигела за эти два часа! Мы так мучились, столько времени я еще никогда не была в студии! Но когда я записалась, мы послушали и ребятам очень понравилось. Но это очень сложно! И когда пишешь только на казахском языке, получается локальная музыка, только для Казахстана, а мы хотим, чтобы все было масштабно и чтобы музыка объединяла все народы", –поделилась исполнительница.
В свою очередь основатель и продюсер группы Байгали Серкебаев раскрыл секрет казахстанским слушателям о том, что песни на родном языке все-таки будут.
"Сейчас у нас есть в разработке песня на казахском языке, очень интересная, мы просто не хотели говорить об этом заранее. Не будем заранее раскрывать все карты, пока это секрет", – сказал продюсер.
Ответ Байгали поддержал режиссер-постановщик юбилейного шоу группы А'Studio Вячеслав Кулаев. Он сообщил, что казахстанцы смогут услышать мотивы национальной музыки в рамках концертов "Энергия музыки".
"Так или иначе, вы сможете услышать на нашем концерте казахскую национальную музыку и национальные инструменты, без этого нельзя обойтись", – добавил Вячеслав Кулаев.
Развивая тему о Казахстане, звезды рассказали, что где бы они не были, Казахстан для них останется родиной.
"Казахстан для меня уже как третья родина, мы часто здесь проводим время, появились даже друзья", – сказала солистка Кети Топурия.
"Здесь, в этом случае, я хочу вспомнить слова нашего барабанщика, он говорил, что человек как дерево, он может расти ввысь, расправляя свои ветки в разных направлениях, но корень у него всегда останется в одном месте. Для нас это Казахстан, мы выросли в Алма-Ате, знаем каждую трещинку этого города, и для нас это всегда родина", – отметил бас-гитарист группы Владимир Миклошич.
"Мы начали ряд юбилейных концертов здесь, на нашей родине, и самый первый концерт в честь тридцатилетия группы состоится в Астане, затем мы выступим в Алматы и в Питере. Я соглашусь с Вовой, Казахстан для нас всегда останется родиной", – подытожил Байгали Серкебаев.
Напомним, с 15 по 20 августа в конгресс центре ЭКСПО состоится серия концертов российско-казахстанской группы А'Studio. Группа будет выступать ежедневно, по два концерта в день в 18:00 и в 21:00, стоимость билетов составит от 3 000 до 6 000 тенге.