Вы слыхали, как поют пески?

Свежий выпуск
57
Дина Боранбаева, область Жетысу

Если нет, то сейчас самое лучшее время, чтобы насладиться уникальным природным явлением в Государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель».

«Поющий бархан» – одна из главных достопримечательностей природного парка, раскинувшегося более чем на 300 тыс. га. Огромная гора чистого кварцевого песка при определенных природных условиях испускает мощный непрерывный гул, напоминающий то ли звук органа, то ли реактивного самолета.

Это удивительное и манящее место с древности окутано легендами. Одна из них гласит, что в песке спит вечным сном сам шайтан, издавая громкие стоны, когда его пытаются беспокоить. Современная наука же говорит, что коридор между горами, как аэродинамическая труба, втянул в эту долину пески реки Или еще 10–12 тыс. лет назад. Образовавшийся бархан с двух сторон защищают горы, а особая роза ветров на протяжении стольких веков позволяет ему оставаться на месте, не терять форму и неповторимо звучать.

С целью популяризации среди населения природных памятников Семиречья туристский информационный центр «Жетiсу» организовал для представителей туркомпаний и прессы увлекательную поездку в ГНПП «Алтын-Эмель». Участники инфотура смогли ознакомиться не только с самими достопримечательнос­тями, но и с состоянием дорог, имеющейся инфраструктурой, условиями проживания.

Путь до Сарыозека – административного центра Кербулакского района – и из Алматы, и из Талдыкоргана проходит вполне комфортно по республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск. А вот от райцентра до села Басши, где располагается визит-центр Национального парка, дорога, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и выдержит ее только внедорожник. Однако все неудобства с лихвой компенсирует увиденное. «Айғайқұм» («Поющий бархан»), меловые горы «Ақтау», лавовые горы «Қатутау», каменные стелы «Ошақтас», 700-летняя ива, родник Шокана Уалиханова – это далеко не полный список официальных достопримечательностей. А учитывая краснокнижную фауну и почти марсианскую атмосферу парка, поездка сюда оставит только положительные впечатления.

Песчаный бархан среди степей. «Айғайқұм» считается одним из семи природных чудес Казах­стана. Такой «поющий» природный феномен существует лишь в нескольких местах мира. Сезон «звучания» бархана длится с поздней весны до ранней осени. Но именно сейчас, до наступления изнуряющей жары, – лучшее время, чтобы в полной мере насладиться сдержанной, суровой, но завораживающей красотой этого уникального края земли Жетысу.

Долина, щедро раскрашенная природой в коричневые и желтые цвета, дополняется редкой, а от того еще более прекрасной зеленью. Солнечные, сухие, вет­реные дни способствуют полному звучанию бархана. И еще можно босиком забраться по горячей, но не обжигающей горе песка, высота которой достигает 150 м. Растянулся бархан на три километра, но путь по зыбучим, мягким его волнам проходит незаметно. Ветер с гулом тащит песок, однако он совсем не мешает дышать, смотреть по сторонам и с высоты наслаждаться видом дикой, практически нетронутой природы, слушать звуки, веками манящие сюда людей.

Популярное

Все
В фонд областного историко-краеведческого музея передана копия домбры легендарного кюйши Казангапа Тлепбергенулы
Вы слыхали, как поют пески?
Люди должны больше знать об АЭС
Уроки бабушки
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Періште ізі» («След ангела»)
Бои без правил
«Собачьи бега»
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Государственный общеобязательный стандарт образования будет пересмотрен в Казахстане. Учебную нагрузку обещают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма. А вот рюкзаки школьников легче пока не станут
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
Затопить нельзя сохранить
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
В Талдыкоргане состоялся областной конкурс-фестиваль народных театров, посвященный 100-летию народной артистки Казахстана Бикен Римовой
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
На пасеках Туркестанской области массово гибнут пчелы
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Читайте также

«Собачьи бега»
Санжар Досжанов из Астаны стал чемпионом Азии
Халтура не пройдет
От омоложения до разочарования – один шаг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]