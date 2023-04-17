Вы слыхали, как поют пески?

«Поющий бархан» – одна из главных достопримечательностей природного парка, раскинувшегося более чем на 300 тыс. га. Огромная гора чистого кварцевого песка при определенных природных условиях испускает мощный непрерывный гул, напоминающий то ли звук органа, то ли реактивного самолета.

Это удивительное и манящее место с древности окутано легендами. Одна из них гласит, что в песке спит вечным сном сам шайтан, издавая громкие стоны, когда его пытаются беспокоить. Современная наука же говорит, что коридор между горами, как аэродинамическая труба, втянул в эту долину пески реки Или еще 10–12 тыс. лет назад. Образовавшийся бархан с двух сторон защищают горы, а особая роза ветров на протяжении стольких веков позволяет ему оставаться на месте, не терять форму и неповторимо звучать.

С целью популяризации среди населения природных памятников Семиречья туристский информационный центр «Жетiсу» организовал для представителей туркомпаний и прессы увлекательную поездку в ГНПП «Алтын-Эмель». Участники инфотура смогли ознакомиться не только с самими достопримечательнос­тями, но и с состоянием дорог, имеющейся инфраструктурой, условиями проживания.

Путь до Сарыозека – административного центра Кербулакского района – и из Алматы, и из Талдыкоргана проходит вполне комфортно по республиканской трассе Алматы – Усть-Каменогорск. А вот от райцентра до села Басши, где располагается визит-центр Национального парка, дорога, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и выдержит ее только внедорожник. Однако все неудобства с лихвой компенсирует увиденное. «Айғайқұм» («Поющий бархан»), меловые горы «Ақтау», лавовые горы «Қатутау», каменные стелы «Ошақтас», 700-летняя ива, родник Шокана Уалиханова – это далеко не полный список официальных достопримечательностей. А учитывая краснокнижную фауну и почти марсианскую атмосферу парка, поездка сюда оставит только положительные впечатления.

Песчаный бархан среди степей. «Айғайқұм» считается одним из семи природных чудес Казах­стана. Такой «поющий» природный феномен существует лишь в нескольких местах мира. Сезон «звучания» бархана длится с поздней весны до ранней осени. Но именно сейчас, до наступления изнуряющей жары, – лучшее время, чтобы в полной мере насладиться сдержанной, суровой, но завораживающей красотой этого уникального края земли Жетысу.

Долина, щедро раскрашенная природой в коричневые и желтые цвета, дополняется редкой, а от того еще более прекрасной зеленью. Солнечные, сухие, вет­реные дни способствуют полному звучанию бархана. И еще можно босиком забраться по горячей, но не обжигающей горе песка, высота которой достигает 150 м. Растянулся бархан на три километра, но путь по зыбучим, мягким его волнам проходит незаметно. Ветер с гулом тащит песок, однако он совсем не мешает дышать, смотреть по сторонам и с высоты наслаждаться видом дикой, практически нетронутой природы, слушать звуки, веками манящие сюда людей.