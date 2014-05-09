Вы в нашем сердце – навсегда

Экономика
807

К Дню Великой Победы сотрудники АО «ННКЦ» инициировали специальную акцию «Вы в нашем сердце – навсегда». С 5 по 9 мая выездные бригады кардиологов, медсестер, сотрудников административного блока кардиохирургического центра проводили медицинское обследование и консультацию ветеранов. 

Медико-социальную помощь и подарки получили инвалиды, тяжелобольные участники войны и труженики тыла, а также ветераны, проживающие в доме престарелых. Ветеранов взяли под наблюдение и особый контроль кардиологической службы АО «ННКЦ», выезды бригады будут осуществлять постоянно. Партнер Национального научного кардиохирургического центра – ТОО «Женис Транссервис» – предоставил подарочные наборы для ветеранов. 

Накануне Дня Победы в областных и региональных филиалах Народного банка Казахстана прошла традиционная акция «Марафон Победы». В рамках этого социального проекта ежегодно оказывается благотворительная помощь ветеранским организациям Алматы, Астаны, Талгара, а областные и региональные филиалы банка помогают своим вкладчикам – ветеранам Великой Отечественной войны продуктовыми наборами. 

Только в текущем году сумма такой благотворительной помощи превысила 8 млн. тенге. Всего за последние шесть лет в рамках акции «Марафон Победы» Народный банк перечислил в помощь ветеранским организациям и участникам Великой Отечественной свыше 56 млн. тенге. 

Праздничная программа «Шаттан, жеңіс көктемі» во Дворце школьников им. Махамбета Утемисова завершила городской месячник, посвященный 69-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший на сцене дворца 9 апреля. Уроки мужества, тематические концерты, конкурсные программы, акции добра, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и подростков, развитие гражданственности и патриотизма, проходили во всех школах города.

В нынешнем году на главных улицах столицы и основных автомагистралях установлено около сотни баннеров, с которых на молодое поколение смотрят победители войны. Эта акция берет свое начало с 2010 года и проходит ежегодно. 

Beeline Казахстан дарит возможность ветеранам Великой Отечественной войны позвонить однополчанину. Традиционная благотворительная акция «Звонок однополчанину» проходит с 7 мая по 7 июня во всех областях Казахстана. В течение месяца во всех офисах продаж и обслуживания Beeline, а также в офисах городских советов ветеранов в областных центрах будут развернуты мобильные переговорные пункты компании, откуда ветераны и труженики тыла смогут бесплатно позвонить в любую точку мира. 

В рамках поддержки ветеранов Beeline Казахстан открыл в 2013 году короткий благо­творительный номер 4145. Все средства, собранные посредством отправки SMS на этот номер, направляются на оказание адресной помощи ветеранам. Подробнее о проекте – на www. sovetveteranov.kz. Beeline Казахстан в течение шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь ветеранам, воевавшим в составе Панфиловской дивизии, с прошлого года – руководству и волонтерам ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны». 

В преддверии Дня Победы аким Астаны Имангали Тасмагамбетов вручил ключи от квартир четырем участникам Великой Отечественной войны, прибывшим на постоянное место жительства в столицу в текущем году. На сегодня все ветераны в Астане обеспечены жильем. За 2009–2013 годы из коммунального жилищного фонда им было выделено 218 квартир. С января текущего года были обследованы жилищно-бытовые условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны. 

По состоянию на 1 апреля в Астане проживают 258 ветеранов войны, из них 64 – инвалиды. Все они получили социальную поддержку из средств местного бюджета в виде единовременных денежных выплат в размере 150 тыс. тенге. В городе для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки: помощь на оплату коммунальных и иных услуг, бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение, ремонтные работы в квартирах. 

Далелхан ШАХАНОВ 

фото Юрия БЕККЕРА

Популярное

Все
Путь творчества – путь новаторства
Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу
О нашем, о женском
«Кибернадзор» в действии
ГРП – где работать престижно
Казахстан на пути к гендерному равенству
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Молодые ученые на особом счету
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В МСХ – новое назначение
Переговоры США и Украины провалились
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов
Европротокол в законе
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
В приоритете - здоровье матери и ребенка
Достойный пример Каныбека Патсаева
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
1 марта в стране отмечают День благодарности
Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS
Как на Масленой неделе…
Спешите делать добрые дела!
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

В какие дни не будут работать автопункты пропуска на границ…
Заседание Совета по экономической политике провели в правит…
Цифровизация налогового администрирования: новые технологии…
АЗРК выявило нарушения на рынке сельхозтехники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]