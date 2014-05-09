К Дню Великой Победы сотрудники АО «ННКЦ» инициировали специальную акцию «Вы в нашем сердце – навсегда». С 5 по 9 мая выездные бригады кардиологов, медсестер, сотрудников административного блока кардиохирургического центра проводили медицинское обследование и консультацию ветеранов.

Медико-социальную помощь и подарки получили инвалиды, тяжелобольные участники войны и труженики тыла, а также ветераны, проживающие в доме престарелых. Ветеранов взяли под наблюдение и особый контроль кардиологической службы АО «ННКЦ», выезды бригады будут осуществлять постоянно. Партнер Национального научного кардиохирургического центра – ТОО «Женис Транссервис» – предоставил подарочные наборы для ветеранов.

Накануне Дня Победы в областных и региональных филиалах Народного банка Казахстана прошла традиционная акция «Марафон Победы». В рамках этого социального проекта ежегодно оказывается благотворительная помощь ветеранским организациям Алматы, Астаны, Талгара, а областные и региональные филиалы банка помогают своим вкладчикам – ветеранам Великой Отечественной войны продуктовыми наборами.

Только в текущем году сумма такой благотворительной помощи превысила 8 млн. тенге. Всего за последние шесть лет в рамках акции «Марафон Победы» Народный банк перечислил в помощь ветеранским организациям и участникам Великой Отечественной свыше 56 млн. тенге.

Праздничная программа «Шаттан, жеңіс көктемі» во Дворце школьников им. Махамбета Утемисова завершила городской месячник, посвященный 69-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший на сцене дворца 9 апреля. Уроки мужества, тематические концерты, конкурсные программы, акции добра, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и подростков, развитие гражданственности и патриотизма, проходили во всех школах города.

В нынешнем году на главных улицах столицы и основных автомагистралях установлено около сотни баннеров, с которых на молодое поколение смотрят победители войны. Эта акция берет свое начало с 2010 года и проходит ежегодно.

Beeline Казахстан дарит возможность ветеранам Великой Отечественной войны позвонить однополчанину. Традиционная благотворительная акция «Звонок однополчанину» проходит с 7 мая по 7 июня во всех областях Казахстана. В течение месяца во всех офисах продаж и обслуживания Beeline, а также в офисах городских советов ветеранов в областных центрах будут развернуты мобильные переговорные пункты компании, откуда ветераны и труженики тыла смогут бесплатно позвонить в любую точку мира.

В рамках поддержки ветеранов Beeline Казахстан открыл в 2013 году короткий благо­творительный номер 4145. Все средства, собранные посредством отправки SMS на этот номер, направляются на оказание адресной помощи ветеранам. Подробнее о проекте – на www. sovetveteranov.kz. Beeline Казахстан в течение шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь ветеранам, воевавшим в составе Панфиловской дивизии, с прошлого года – руководству и волонтерам ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны».

В преддверии Дня Победы аким Астаны Имангали Тасмагамбетов вручил ключи от квартир четырем участникам Великой Отечественной войны, прибывшим на постоянное место жительства в столицу в текущем году. На сегодня все ветераны в Астане обеспечены жильем. За 2009–2013 годы из коммунального жилищного фонда им было выделено 218 квартир. С января текущего года были обследованы жилищно-бытовые условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны.

По состоянию на 1 апреля в Астане проживают 258 ветеранов войны, из них 64 – инвалиды. Все они получили социальную поддержку из средств местного бюджета в виде единовременных денежных выплат в размере 150 тыс. тенге. В городе для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки: помощь на оплату коммунальных и иных услуг, бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение, ремонтные работы в квартирах.

Далелхан ШАХАНОВ

фото Юрия БЕККЕРА