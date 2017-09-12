Свежий выпуск
​Выберем лучшую семью
Александра Власова

Впервые Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» состоялся в 2014 году и вызвал большой положительный резонанс.

– На имя Главы государства Нурсултана Назарбаева поступило огромное количество писем от казахстанцев, которые благодарили Президента за идею создания и проведения такого конкурса, – сказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, общественный деятель Елена Тарасенко.

И вот «Мерейлі отбасы» проходит уже в четвертый раз. В нынешнем году в нем приняли участие 2 879 семей. За это время количество участников увеличилось вдвое, активизировались семейные и трудовые династии – их 516. Примечательно, что многодетные семьи – 1 041 – составляют 40% от общего количества участников, 80% семей являются жителями сельской местности. Стало больше и молодых – их 500. Конкурс продемонстрировал, что главная ценность семей заключается в сохранении и передаче из поколения в поколение духовных, нравственных идеалов, основанных на уважении и любви к старшим, на глубоком чувстве патриотизма.

Как отмечено в Службе цент­ральных коммуникаций, основные направления семейной политики и деятельности по поощрению материнства, являю­щиеся надежной социальной гарантией, всегда были четко обозначены в ежегодных посланиях Главы государства народу Казахстана, что привело к созданию целостной системы государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. В программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» определены основные ориентиры духовно-нравственного преобразования общества.

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