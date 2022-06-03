Свежий выпуск Выбираем развитие 3 июня 2022 г. 2:39 Юлия Миленькая В алматинском Университете «Туран» по инициативе студенческой молодежи состоялись дебаты среди активистов вуза на тему «Жизнь граждан по Конституции». Дебаты проходили в международном ЛД-формате, который активно практикуется в студенческих организациях в нашей стране. Они проходят по принципу знаменитых дебатов между Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом. Этот формат подразумевает концентрацию внимания их участников на позициях других людей, с которыми они ознакомились перед началом дискуссии. Видеоролик с выступлениями спикеров для участников дебатов был подготовлен студентами интеллектуально-дебатного клуба «Сириус». В этой видеоработе девушка-студентка выступала за конституционные поправки, а ее ровесник-оппонент рассказывал о действующем варианте Конституции. С началом дебатов руководитель ивент-организаций Университета «Туран» Камила Амиржанова выступила за поправки в Конституцию Республики, тем самым поддержав позицию одной из участниц видеоролика. – Референдум по поправкам в Конституцию – первый и большой шаг на пути к Новому Казахстану, к которому мы стремительно идем, – сказала Камила. – А Новый Казахстан – это доверие между государством и народом. Поправки в Конституцию мне необходимы, ведь затронуты все темы, которые могут волновать народ. Руководитель комитета по делам молодежи Мансур Алимов также уверен в том, что проведение 5 июня референдума представляет собой шаг в новую жизнь для всех казахстанцев. – Наши студенты выступают за референдум и развитие Нового Казахстана, – подчеркнул Мансур. По прошествии дебатов проректор Университета «Туран» по социально-воспитательной деятельности Наталья Герасимова отметила, что вуз стремится всячески поддерживать активную гражданскую позицию своих студентов. – Сегодня мы все должны использовать свое право голоса и принять участие в референдуме. Нашей молодежи в настоящее время очень важно иметь возможность высказать свою точку зрения, быть услышанной, критически и логически мыслить. Поэтому организацию таких дискуссионных площадок, на которых молодые люди могут выражать свое мнение, выслушав при этом позицию другого, наш университет считает очень важным делом как для самих студентов, так и в целом для будущего нашей страны, – заключила Наталья Герасимова. Нужно отметить, что помимо дебатов в рамках будущего референдума, университет подготовил специальный стенд, на котором при помощи инфографики наглядно отразил жизнь гражданина по Конституции 1995 и 2022 годов. Таким образом, студенты вуза могут легко ознакомиться с предлагаемыми изменениями в стране после введения поправок в Конституцию.