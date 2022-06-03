Выбираем развитие

В алматинском Университете «Туран» по инициативе студенческой молодежи состоялись дебаты среди активистов вуза на тему «Жизнь граждан по Конституции».

Дебаты проходили в международном ЛД-формате, который активно практикуется в студенческих организациях в нашей стране. Они проходят по принципу знаменитых дебатов между Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом. Этот формат подразумевает концентрацию внимания их участников на позициях других людей, с которыми они ознакомились перед началом дискуссии. Видеоролик с выступлениями спикеров для участников дебатов был подготовлен студентами интеллектуально-дебатного клуба «Сириус». В этой видеоработе девушка-студентка выступала за конституционные поправки, а ее ровесник-оппонент рассказывал о действующем варианте Конституции.

С началом дебатов руководитель ивент-организаций Университета «Туран» Камила Амиржанова высту­пила за поправки в Конституцию Республики, тем самым поддержав позицию одной из участниц видеоролика.

– Референдум по поправкам в Конституцию – первый и большой шаг на пути к Новому Казахстану, к которому мы стремительно идем, – сказала Камила. – А Новый Казахстан – это доверие между государством и народом. Поправки в Конституцию мне необходимы, ведь затронуты все темы, которые могут волновать народ.

Руководитель комитета по делам молодежи Мансур Алимов также уверен в том, что проведение 5 июня референдума представляет собой шаг в новую жизнь для всех казахстанцев.

– Наши студенты выступают за референдум и развитие Нового Казахстана, – подчеркнул Мансур.

По прошествии дебатов проректор Университета «Туран» по социально-воспитательной деятельности Наталья Герасимова отметила, что вуз стремится всячески поддерживать активную гражданскую позицию своих студентов.

– Сегодня мы все должны использовать свое право голоса и принять участие в референдуме. Нашей молодежи в настоящее время очень важно иметь возможность высказать свою точку зрения, быть услышанной, критически и логически мыслить. Поэтому организацию таких дис­куссионных площадок, на которых молодые люди могут выражать свое мнение, выслушав при этом позицию другого, наш университет считает очень важным делом как для самих студентов, так и в целом для будущего нашей страны, – заключила Наталья Герасимова.

Нужно отметить, что помимо дебатов в рамках будущего референдума, университет подготовил специальный стенд, на котором при помощи инфографики наглядно отразил жизнь гражданина по Конс­титуции 1995 и 2022 годов. Таким образом, студенты вуза могут легко ознакомиться с предлагаемыми изменениями в стране после введения поправок в Конституцию.