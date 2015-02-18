Выбираем светлое завтра Марат Манаспаев

Алексей ИШИН, студент Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова



Лидер нации – олицетворение стабильности и благополучия казахстанцев, которые в свою очередь главные составляющие успешного общества. И мы, представители молодого поколения, понимаем это очень хорошо.



Мы дорожим независимостью, которая дала нам все возможности для образования и самореализации.



Символичным и логичным считаю инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении президентских выборов в нынешнем году. Таким образом, в Год 20-летия АНК мы еще раз акцентируем внимание на достижениях республики, подчеркнем значимость добрых отношений для построения успешного государства. Ведь во главе всех этих достижений и успехов – наш Елбасы.



В Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова не так давно открылся институт АНК, который станет хорошей диалоговой площадкой, где будут проводиться научно-экспертные советы, социологические исследования.



Не менее интересными и полезными станут мероприятия по анализу и изучению межкультурных связей, а также по укреплению межэтнического согласия и международного сотрудничества. Таким образом мы внесем вклад в изучение уникальной модели межэтнической толерантности.



Мы живем в мире и согласии, а наша дружба крепнет. Поэтому мы, молодежь, выбираем стабильное завтра, в котором царят мир и взаимопонимание.