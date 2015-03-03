Выбирай местное, покупай лучшее 754 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Диалоговая площадка, созданная в интересах развития торговой кооперации, собрала 30 потенциальных заказчиков, подрядных организаций по строительству объектов ЭКСПО-2017 и более 100 товаропроизводителей из различных отраслей промышленности. Развитие местного содержания, стабильная деятельность промышленных предприятий становятся особенно актуальными в условиях кризиса мировой экономики. Следуя призыву Главы государства поддержать отечественных товаропроизводителей и приобретать товары местного производства, все госорганы, национальные компании, крупные промышленные предприятия в своих закупках отныне отдают приоритет только отечественным товарам и услугам. Ведется работа по увеличению доли местного содержания и в закупках системообразующих предприятий. Уже составлены планы на 2015 год.

В завершение форума меморандумы о взаимном сотрудничестве в сохранении экономической и социальной стабильности подписали акимат области, региональная Палата предпринимателей и крупные промышленные предприятия.