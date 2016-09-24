​Выбирай отечественное

фото предоставлено акиматом

Кроме того, по программе «ДКБ-2020» предприятие получило субсидирование процентной ставки по кредиту на частичное приобретение оборудования. Это позволило увеличить производственную мощность с 600 до 720 тонн чая в месяц, а это без малого составляет порядка 40% доли всего чайного рынка Казахстана. Предприятие, на котором работают более 300 сотрудников, посетил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Сегодня продукция ТОО «Tea House» экспортируется в Кыргызстан, Россию, Беларусь и Монголию. В тот же день акиму презентовали впервые стартовавший в городе проект социальных магазинов «Ферма у Дома», концепция которого заключается в реализации населению качественных продуктов. На прилавки магазинов планируется поставлять продукты напрямую с сельскохозяйственных ферм, что позволит обеспечить прямой сбыт и, как следствие, снизить цены на 20%. В специальных магазинах «Ферма у Дома» будет представлена мясная, рыбная, кисломолочная и кондитерская продукция казахстанского производства. При возведении магазина были использованы «зеленые» технологии: объект построен из натурального дерева, также используется энергосберегающее освещение. До конца 2020 года планируется открыть в городе еще 27 аналогичных магазинов.