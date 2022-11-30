Выбирай, сноси и строй!

Первой о массовом сносе ветхих малоэтажных домостроений заговорила народная молва. С середины лета текущего года среди горожан «гуляет» WhatsApp-рассылка о предстоящих работах на месте старых домов, построенных в 40–60-х годах прошлого века. Городской акимат эту информацию подтвердил, официально презентовав Программу реновации жилищного фонда Атырау на 2022–2026 годы.

В предварительном списке сносу подлежало 236 ветхих домов (это свыше трех тысяч квартир), расположенных, в основном, в центре города. Из них 100 домов двухэтажные, 70% не соответствуют современным санитарным и строительным нормам.

Суть программы проста. Потенциальному застройщику предлагается снести тот или иной дом из списка, переселив жильцов в равнозначные по площади квартиры (по принципу «комната за комнату» вне зависимости от количества проживающих) на временной или постоянной основе. На месте снесенного возводится новый жилой дом, куда после завершения строительства вернутся прежние обитатели. При этом есть возможность получить квартиру с большим количеством комнат – но уже за доплату.

Главный вопрос, который волнует горожан: выдержат ли старые коммунальные сети дополнительную нагрузку в виде новых многоэтажек, что будет с несогласными жильцами, куда застройщик денет гаражи, каковы гарантии?

По информации городского акимата, ситуация по каждому дому и прилегающей к нему территории будет рассматриваться отдельно с учетом мнений и пожеланий проживающих. Какого-либо принудительного сноса не допускается, реновация возможна лишь при условии стопроцентного согласия всех собственников. Составленный список из 236 домов является рекомендуемым и в ходе осуществления программы может еще не раз измениться.

Власти также обещают обновить инженерно-коммуникационные сети, провести благоустройство и озеленение, соблюдать этажность в зависимости от ближайших зданий, а также сохранить исторические объекты. В общем, на словах и на бумаге все выглядит гладко. Как будет на самом деле – покажет время и активность инвесторов. А пока работы по выселению жильцов из аварийных домов идут по ранее утвержденному плану.

Правда, не все строения после выселения жильцов будут снесены. К примеру, один из много­этажных жилых домов находится в пригороде. В свое время там жили военнослужащие, потом квартиры приватизировали.

Владельцы стали сдавать жилье за небольшую сумму, так как квартиры были малосемейными. И, как следствие, здесь проживали в основном малообеспеченные люди, которым не по карману самостоятельно сделать ремонт или нанять ремонтную бригаду, чтобы привести в порядок канализационную систему, электрощитовое хозяйство, починить кровлю, оштукатурить фасад.

В былые годы в этот дом тепло подавалось практически под Новый год, так как из-за долгов коммунальные службы отказывались его обслуживать. И только после многократных обращений в городской акимат здание подключали к отоплению.

Жилой объект никогда никакому КСК не принадлежал, а значит, благоустройством и уборкой здесь никто не занимался. При этом владельцы квартир имели возможность и время постоянно ходить и настойчиво писать в горакимат жалобы с просьбой снести дом. В общем, это жилье владельцы и арендаторы запус­тили до такой степени, что акимату легче было предоставить им новые квартиры, что и было сделано три года назад...

Сегодня здесь уже никто не проживает, однако на первом этаже давно обосновались и продолжают свою деятельность нотариус, аптека, два продуктовых магазина, ломбард, стоматологическая клиника. Вид дома, прямо скажем, совсем не респектабелен: зияющие дыры, разбитые окна, повсюду валяются старые стройматериалы, мусор.

Как рассказывает руководитель жилищного сектора Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рафхат Жолдиев, сейчас городской акимат находится в поисках инвес­тора, который бы взялся за рес­таврацию дома с последующей его продажей.

– Этот дом расположен в выгодном месте, вдоль цент­ральной дороги, у развилки. Мес­торасположение очень привлекательное. Хотим предложить строительным компаниям взять его в реконструкцию на взаимовыгодных условиях. Сноситься он не будет, так как достаточно крепок, с высоким фундаментом, хотя и находится в запущенном состоянии. Чтобы тут не собирались разные маргинальные личности, доступ на первый этаж мы замуровали, – сказал Рафхат Жолдиев.

В таком же режиме ожидания находится еще один дом. Точно так же он отпугивает граждан огромными окнами-глазницами с выбитыми стеклами.

К сожалению, судьба многих малосемейных домов или бывших общежитий схожа. Жилье без ремонта, без дополнительных удобств, без двора, с неисправными коммуникациями сдают за бесценок, его снимают люди с низким доходом и, как следствие, донельзя запускают.

Временные постояльцы не обременены заботой о ремонте жилья, и дом становится запущенным, никому не нужным. Сами квартиросъемщики не соз­дают в таких домах КСК, другие кооперативы не берут их на свой баланс. В итоге остается одно – расселить жильцов, что и было сделано по данному адресу.

И этот дом также не подлежит сносу. Более того, тут продолжает свою деятельность один из салонов красоты, который занимает практически весь правый блок строения.

– Жильцам мы предоставили новые квартиры, – говорит руководитель жилищного сектора Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – Но и этот жилой объект не будет сноситься, его после капитального ремонта используют как временное жилье. В городе началась масштабная программа реновации на 2022–2026 годы. В ее рамках планируем обновить жилищный фонд за счет инвесторов.

Вместе с тем, параллельно идет работа по изменению внешнего облика города. Несколько месяцев назад в Атырау собрались десятки урбанистов, которые предложили свое видение транс­формации населенного пункта. Вот несколько цифр, озвученных специалистами.

В настоящий момент в городе проживают 365 тыс. человек, что сопоставимо с городами Флоренцией, Новым Орлеаном. Бюджет на 2021 год составил 227 млрд тенге, это равно бюджету Ванкувера и Екатеринбурга. 13% удельного веса ВВП страны приходится именно на Атырау.

И вот что предлагают представители урбанистики для развития городской инфраструктуры. Исходя из анализа, рекомен­дуется провести реновацию 10 главных улиц с высоким экономическим потенциалом. Развить пешеходные зоны и велоинфраструктуру, использовать приемы Vision zero для создания безопасной среды.

Более 150 зданий на основных маршрутах нуждаются в реконструкции фасадов, реорганизации придомовой территории, создании новых коммерческих помещений на лицевом (активном) фасаде.

Правда, для осуществления всех этих работ потребуются многомиллионные капиталовложения. Снос ветхого жилья и переселение жильцов в новые дома может обойтись в 40 млрд тенге. В бюджете таких средств нет.

Интерес к программе реновации проявляют инвесторы, для которых строительный бизнес в последние годы стал достаточно прибыльным. А учитывая то, что все старые дома, в основном, находятся в центре Атырау, такой актив для строительных компаний видится вполне привлекательным.