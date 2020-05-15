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Выбор есть всегда
Он всегда старается делать свою работу на совесть. Когда был действующим футболистом, на поле отдавался сполна. Когда стал тренером, в его характере появились новые качества. И прежде всего – дух победителя. Не случайно Дмитрий Огай страшно не любит проигрывать. Даже когда играет в «дыр-дыр» (тренировочная игра футболистов на маленькой площадке. – Прим. ред.). Отсюда можно сделать вывод, что не случайны его победы и на тренерском поприще. Огая трижды признавали лучшим коучем Казахстана (в 2002, 2005 и 2008 годах). Не раз приходилось слышать и от игроков, что он человек творческий. Во главу угла всегда ставит результат.