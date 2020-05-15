Выбор есть всегда

Он всегда старается делать свою работу на совесть. Когда был действующим футболистом, на поле отдавался сполна. Когда стал тренером, в его характере появились новые качества. И преж­де всего – дух победителя. Не случайно Дмитрий Огай страшно не любит проигрывать. Даже когда играет в «дыр-дыр» (тренировочная игра футболистов на маленькой площадке. – Прим. ред.). Отсюда можно сделать вывод, что не случайны его победы и на тренерском поприще. Огая трижды признавали лучшим коу­чем Казахстана (в 2002, 2005 и 2008 годах). Не раз приходилось слышать и от игроков, что он человек творческий. Во главу угла всегда ставит результат.

ЗАМЕНА

– Как и любой мальчишка, в детстве играл в подвижные игры. Больше всего любил волейбол, баскетбол и настольный теннис. В отдельных видах даже за сборную школы выступал. Но первое место принадлежало все же футболу – самому доступному, массовому виду спорта. На джамбульской улице я со своими сверстниками постигал секреты игры № 1. И так бегал до поры до времени, пока не пригласили в детско-юношескую спортивную школу, которую возглавлял Евгений Петрович Ротт, человек, всю жизнь посвятивший воспитанию и подготовке юных футболистов. Позже занимавшиеся у нас ребята были призваны защищать цвета главной коман­ды республики – «Кайрата». Первыми стали Виктор Катков, Сеильда Байшаков и Ваит Талгаев. Помню, мы в своем кругу обсуждали этот невероятный, но свершившийся приятный факт. В душе каждый из нас мечтал быть на их месте. И некоторые достигли своего. Первым путь среди моих сверстников проторил Антон Шох. Он в 1979 году поехал в Алма-Ату. Следом за ним отправились в «Кайрат» Вахид Масудов и я.

– Но ведь сначала вы прошли обкатку в местном «Химике»?

– Эта команда, выступающая в то время во второй лиге, была своеобразным полигоном для мальчишек. Тренировал ее в то время местный воспитанник, поигравший в начале 60-х годов в «Кайрате» Евгений Иванович Кузнецов. Он и пригласил. Не один сезон пришлось доказывать руководству главной команды республики, что ты достоин выс­тупать в высшей лиге союзного чемпионата. Честно признаюсь: я, как и другие ребята, ждал вызова. И когда пришло сообщение о делегировании меня в алма-атинскую команду, испытал неописуемый восторг. Наконец-то мечта сбылась! Но мы, новички, понимали, что еще рано играть в основе. Надо показать себя в дубле. Это заставляло работать на тренировках с удвоенной энергией. Был огромный стимул совершенствовать свое мастерство. Понравилась рабочая обстановка. Главное – интересными показались тренировки Владимира Алексеевича Котлярова, работавшего с дублем. А в целом командой руководил Игорь Волчок, тренер, который спрашивал очень строго. Но мне в том сезоне 1980 года посчастливилось выйти на поле в составе «Кайрата» всего один раз. Играли мы в Ташкенте против «Пахтакора». Именно в том сезоне меня пригласили в узбекскую команду.

– Любители футбола со стажем помнят трагедию футбольного клуба «Пахтакор». В небе над Днепродзержинском столкнулись два ТУ-134. В одном из них на очередной тур в Минск летели футболисты «Пахтакора». Все пассажиры погибли, в том числе и 17 спортсменов из Узбекистана. «Пахтакор» из-за этой трагедии в 1979 году и в нескольких последующих чемпионатах был усилен доб­ровольцами из других клубов. Кроме того, в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение трех лет, независимо от результатов, ташкентцы сохраняли место в высшей лиге советского футбола. В 1981 году этот параграф сработал на пользу клубу. Заняв последнее, 18-е, место, «Пахтакор» в следующем сезоне продолжил свое выступление в классе сильнейших. Вы должны были заменить погибшего Михаила Ана, так как выступали на одной позиции и манера Вашей игры чем-то напоминала действия знаменитого Ана. Помнится, даже в средствах массовой информации писали, что ташкентцы нашли равноценную замену погибшему футболисту.

– После той страшной трагедии в небе над Днепродзержинском я не мог поступить иначе. Все клубы делегировали своих представителей в ташкентскую команду. Когда меня спросили, согласен ли я перейти в «Пахтакор», то, конечно же, дал «добро».

– Не давило ли то, что Вы должны были заменить Михаила Ана?

– Конечно, было тяжело. Тем более что мне сначала нужно было завоевать место в основе. Конкурировать с опытными игроками полузащиты Алексеем Петрушиным и Андреем Якубиком было делом безнадежным. Кстати, последний стал лучшим бомбардиром клуба в том сезоне. А в следующем году он вошел в число 33 лучших футболистов СССР. Но я, когда выпускали на поле, старался не ударить лицом в грязь, хотя понимал, что Михаил Ан был величиной в советском футболе. Он выступал за молодежную сборную СССР. Ему прочили большое будущее. Но… Единственное, что нас объединяло – выступление на одной позиции (в центре полузащиты. – Прим. авт.). Благо потом все стали понимать, что в чем-то мы с Михаилом и похожи. Однако я не мог стопроцентно заменить его. Через призму свое­го опыта скажу: не бывает абсолютно похожих футболистов.

– Что больше всего в том сезоне запомнилось?

– Не буду говорить о том, какую роль сыграл в моей жизни наставник «Пахтакора» тех лет Иштван Секич. Скажу лишь, что значки мастеров спорта СССР нам вручал сам первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Такое не забывается.

ТЕПЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

– Через несколько лет Вы вернулись в «Кайрат»…

– Но прежде чем попасть в Алма-Ату, я поиграл пару лет в родном Джамбуле. И на это были веские причины, говорить о которых нет смысла. В 1986 году стал выступать за «Кайрат».

– Насколько нам известно, Вас хотели, кроме «Кайрата», видеть в своем составе и пахтакоровцы. Почему выбрали Алма-Ату?

– Так сложились обстоятельства. Но я нисколько не пожалел, что сделал выбор в пользу «Кайрата». Во-первых, в том сезоне наша команда впервые стала седьмой в своей истории. А это очень достойный результат. Во-вторых, тренировал ее в то время легендарный Тимур Санжарович Сегизбаев, который только вернулся из Йемена, где учил мастерству молодых ребят. Это человек большой души. Наверное, выражу мнение всех людей, кто был знаком с Санжарычем, сказав, что он самый порядочный, самый интеллигентный человек в футболе. От него всегда шла теплая энергетика. Он никогда не повышал голоса, объяснял доходчиво и внятно. За свою спортивную карьеру я таких двоих только встретил.

– И кто же второй?

– Галимзян Хусаинов. Да, тот самый московский спартаковец 60-х, который своими нестандартными действиями наводил страх у ворот соперников. А в жизни, как оказалось, он был совершенно другой лич­ностью. Меня судьба с ним свела в «Пахтакоре», где он трудился одним из тренеров. Он и Тимур Сегизбаев создавали добрую, творческую рабочую атмосферу в коллективах. В своей тренерской практике стараюсь следовать примеру именно этих наставников.

– Скажите, в жизни у Вас много друзей?

– Это очень сложный вопрос. С возрастом понимаешь, кто тебе дорог. У меня есть несколько человек, с которыми иду по жизни. Это Яков Щербаков. Мы с ним начинали свою карьеру в «Химике». Аскар Кожабергенов, с которым дружим с тех пор, как встретились в «Кайрате» в конце 80-х. Затем мы год с ним поиграли в Германии. Был такой период в моей спортивной биографии. Кстати, тогда нас за границей было пятеро. Кроме меня и Аскара, выступали в Германии Сергей Пасько, Вахид Масудов и Сергей Климов.

– Но это чисто футбольные люди. С ними у Вас общие интересы. А вот есть друзья не из футбола?

– Есть. И я в них ценю открытость, благородство и честность.

КРОМЕ ДЕНЕГ НУЖЕН ЕЩЕ ФАРТ…

– Не все футболисты после окончания спортивной карьеры выбирают стезю наставника. Как Вы пришли к этому?

– Футбол называют религией. И я выбрал свой путь веры. Еще в бытность футболистом знал, что стану тренером. Вел конс­пекты, учился у наставников «строить» команду. И чем взрос­лее становился, тем больше меня поглощали секреты футбольного мастерства. Когда ушел в павлодарскую команду Ваит Талгаев, я тогда выступал за «Тараз», аким Северо-Казах­станской области предложил возглавить коллектив. Согласился. Знал, что рано или поздно придется начинать. К тому же мне уже было 37…

– А что Вас удивило в первые годы работы наставником?

– Преданность болельщиков Петропавловска. Они заполняли местный стадион за час до игры. И какую поддержку оказывали – просто фантастика! Именно с петропавловским «Есилем-Богатырем» связаны мои первые успехи на поприще наставника. В 2001 году команда самого северного региона Казахстана стала второй. Какой был праздник!

– Но победы «Иртыша» в 2002 и 2003 годах, когда рулевым были Вы, стоят, наверное, особняком? Ведь тогда заговорили о феномене Огая…

– Побеждать всегда приятно. И эти победы случились на старте моей тренерской карьеры. Но не само собой, конечно, получилось. Это труд целого коллектива единомышленников. Мы сумели построить футбольный «дом». И эта дружная семья дваж­ды подряд выиграла золотые медали чемпионатов Казахстана. Ни о каком феномене и речи нет. Просто каждый делал свою работу качественно.

– А что скажете по поводу того, что с костанайским «Тоболом» Вы пять раз становились призером чемпионатов РК, выигрывали Кубок Казахстана, Кубок Интертото, а вот подняться на футбольный трон не сумели? И даже с такими результатами Вы взяли и подали в отставку. Почему?

– На меня никто не давил. Но я решил, что так будет лучше. Иногда надо менять обстановку. Это заставляет взглянуть на проблему другими глазами. В данном случае я имею в виду футбол.

– В спорте бытует мнение: будут деньги, придут результаты. Или это не так?

– Не всегда все решают деньги. В спорте важны и фарт, и умение наставника поставить игру. Есть ведь команды, не имеющие солидного бюджета, но показываю­щие добротный футбол.

– После «Тобола» в Вашей тренерской биографии были «Тараз», «Урал» (Екатеринбург), алматинский «Кайрат», «Нефтехимик» (Нижнекамск) и кызылординский «Кайсар». Теперь вот талдыкорганский «Жетысу» – команда, которую возглавляете четвертый сезон.

– Работа в вышеперечисленных клубах – это прежде всего приоб­ретенный опыт. «Тараз» попросил меня поработать до конца сезона, и я два месяца помогал землякам остаться в Премьер-лиге. Благо удалось. По российским командам комментарии излишни. В печати много говорилось об этом. Обстановку по «Кайрату» и «Кайсару» вы знаете. Я не согласен с мнением отдельных функционеров, которые хотят получить результат сразу. Если не смог, уходи…

А теперь очередной вызов судьбы – «Жетысу». Я принял коман­ду в конце 2016 года. Нужно было вывести ее из первой лиги в Премьер-лигу. И нам с помощниками удалось это сделать. В следующем году стояла задача закрепиться в когорте сильнейших. Тогда и началось строительство новой команды. Уже в прошлом сезоне мы показали достойный результат, заняв шестое место в чемпионате. Сегодня стоит задача войти в пятерку сильнейших.

– У многих тренеров есть любимчики, которые кочуют из клуба в клуб вместе с наставником. Есть ли такие личнос­ти у Вас?

– Это не любовь. Есть исполнители, которые отвечают всем требованиям тренера. Здесь очень много моментов. Каждый наставник подбирает футболис­тов под свою концепцию. Если тот или иной игрок подходит под нее, почему бы не воспользоваться этим? Но у нас немало своих воспитанников, доморощенных. Просто посмотрите бюджеты других клубов. Не все клубы находятся в равных условиях. У кого деньги, тот и заказывает музыку. Но мы постараемся не подвести семиреченских болельщиков…