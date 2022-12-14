"Выбор людей ограничен" – глава АЗРК о необходимости демонополизации рынка сотовых операторов

По его словам, когда в стране всего две компании и выбор людей ограничен, данную тенденцию нужно изменить.

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Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов заявил о необходимости демонополизировать рынок сотовых операторов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

По его словам, во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора «Казахтелеком» субъектов смежных рынков – сотовых операторов.

Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс – аукцион.

«Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании и выбор людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить», – пояснил спикер.