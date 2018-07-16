Депутат Мажилиса Парламента, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова рассказала, каковы особенности новелл и для чего они приняты Парламентом.

– Светлана Федоровна, какова общая направленность принятых Парламентом законов по вопросам выборного законодательства, что нового привнесут они в выборный процесс страны?

– Этими законами реализуется ряд положений конституцион­ной реформы 2017 года. Они направлены на совершенствование выборного законодательства посредством введения новых институтов.

Предлагаемые изменения будут способствовать дальнейшему формированию максимально открытого и демократического выборного процесса путем обеспечения основополагающих избирательных принципов, свободы волеизъявления граждан, их конституционных прав избирать и быть избранными.

Законы направлены также на усиление представительства и роли политических партий в представительных органах, повышение их влияния на формирование профессионального депутатского корпуса и тем самым наиболее полного учета им интересов населения.

– Одно из ключевых положений – внедрение пропорцио­нальной системы выборов депутатов маслихата. Теперь кандидаты в депутаты маслихата будут выдвигаться политическими партиями. В чем преи­мущества внедрения пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов?

– Пропорциональная система дает большие возможности проявить себя политическим партиям, в том числе в направлении представительства в органах власти. В то же время политические партии, желающие добиться успеха, должны будут активизировать свою деятельность, так как им непосредственно на местах предстоит доказывать преимущества своих политических платформ, а затем их реализовывать.

Тем самым государство обеспечит условия и возможность участия в управлении государством всех политических сил страны, то есть политического плюрализма.

Одно из преимуществ этой сис­темы – представительство партий в соответствии с их реальной популярностью среди избирателей, что способствует принятию решений по развитию территорий, наиболее полно отвечающих потребностям различных слоев населения конкретных регионов.

Кроме того, пропорциональная система консенсуальна и позволяет проявить себя в местном самоуправлении различным слоям населения, социальным группам. Появляются возможности по избранию представительного органа путем подбора кандидатур на этапе формирования партийного списка из различных групп профессионалов (преподавателей, медиков, экономистов, юристов, инженеров, политологов) с учетом специфики этой админист­ративно-территориальной единицы. При этом уменьшается вероятность попадания в маслихат представителей, обладающих различными рычагами давления на избирателей.

Институт пропорциональной системы поддерживается и меж­дународными организациями. В мировой практике, как правило, пропорциональная сис­тема приходит на смену иным, а не наоборот.

– Законом установлен 7-процентный порог для политических партий при пропорциональной системе выборов депутатов маслихатов. Очевидно, что разработчик взял за основу действующий порядок выборов в депутаты Мажилиса Парламента. Но выборы в Мажилис имеют общереспубликанское значение, депутаты Мажилиса избираются от политических партий по единому общенациональному избирательному округу. В связи с этим возникает вопрос: не завышен ли показатель 7% для выборов в депутаты маслихата?

– Во многих странах принят проходной порог при формировании как высших, так и местных представительных органов, выраженный в процентном соотношении относительно всех голосов. Он мотивирует политические партии к активной работе с избирателями. При этом показатель 7% в мировой прак­тике не есть наивысший. Например, в Турции проходной процент на выборах в представительный орган составляет 10%, в Венгрии избирательные блоки, состоящие из двух политичес­ких партий, должны преодолеть 10-процентный барьер, из трех и более партий – 15-процентный, в Кыргызстане при выборах в городские кенеши также имеется 7-процентный проходной порог для распределения депутатских мандатов.

Снижение же этого показателя не влечет автоматически повышения вероятности представительства партии в органе власти, так как приводит к усилению конкуренции среди множества тех, кто его преодолел. Поэтому наше законодательство придерживается усредненного, сбалансированного показателя.

– Ряд новелл связан с преоб­разованиями в системе избирательных комиссий – вводится освобождение двух членов территориальных избирательных комиссий, расширяются функции Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Имеется ли в этой части положительный опыт стран ближнего зарубежья?

– В связи с упразднением окружных избирательных комиссий их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, в целях повышения профессионализации которых председатели либо их заместители, а также секретари будут работать на профессиональной основе. Постоянным членам территориальных избирательных комиссий предстоит осуществлять в том числе функции по актуализации списков избирателей, проведению электорального обучения и определению совместно с местными исполнительными органами границ избирательных участков.

Как показывает опыт Российской Федерации, Азербайджана, Грузии, введение оплачиваемых освобожденных должностей членов территориальных избирательных комиссий повышает их общий профессиональный уровень, что сказывается на качестве организации выборного процесса. А это важно в новых условиях работы.

Что касается Центральной избирательной комиссии, то на нее возлагаются значительные дополнительные полномочия, в том числе координационного и методического характера.

– Законами предлагается ведение электронного спис­ка избирателей. Как связано это нововведение с исполнением программы Елбасы «Цифровой Казахстан»? И еще вопрос в практической плос­кости. В условиях интенсивного жилищного строительства проявляется проблема формирования достоверных и актуальных списков избирателей. Как повлияет на ее решение закон?

– Предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию государственной базы данных о физических лицах с базами центральных и местных исполнительных органов, что позволит обеспечить достоверность и актуальность списков избирателей. Эти шаги полностью согласуются с мероприятиями по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

Кроме того, местные исполнительные органы будут формировать сведения и предоставлять избирательным комиссиям сведения о границах избирательных участков в электронном виде. В итоге планируется к 2019 году переход на создание электронной базы списков всех избирателей по территории страны в целом.

Безусловно, законом учитывается возможность изменения адреса избирателя. До истечения месячного срока он имеет право подать заявление в местный исполнительный орган о перемене своего адреса и регист­рации его по другому адресу. Сохранена и норма о возможности своевременного обращения в соответствующую участковую избирательную комиссию для внесения коррективов в списки избирателей.

– В Конституционный закон «О выборах» введена норма о том, что ЦИК определяет избирательные округа и участки, на которых будет использоваться электронная избирательная система или ее отдельные элементы. Означает ли это введение системы электронного голосования?

– Прежде всего электронная избирательная система имеет более широкое содержание, чем голосование. Здесь речь идет о цифровизации всех элементов избирательного процесса.

Что касается электронного голосования, то, как показывают международный опыт и мнения авторитетных международных организаций, к его внедрению надо подходить взвешенно, поэтапно, с учетом необходимости обеспечения информационной безопасности в соответствующей сфере.

– Насколько нам известно, законом вносятся нормы, касающиеся людей с ограниченными возможностями. О чем конкретно идет речь?

– В первую очередь хотелось бы сказать, что для людей с ограниченными возможностями принципиальным, переломным моментом стала ратификация страной Конвенции ООН «О правах инвалидов». Ее реализация означает переход от медицинской и благотворительной модели социальной защиты этих граж­дан к необходимости создания условий для наиболее полной реализации ими конституцион­ных прав.

Все наши граждане не просто наделены конституционным правом голосовать и быть избранными, они должны иметь для этого реальные и равные возможности. Поэтому закон предусматривает ряд соответствующих норм в части оборудования помещений для голосования, а также принятия избирательными комиссиями при содействии местных исполнительных органов всех необходимых мер по реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Но для реализации указанных норм предстоит решить ряд проблем методического и технического характера.

– В заключение вопрос о том, что привносится в сферу учас­тия средств массовой информации в избирательном процессе?

– Прежде всего предстоит упорядочение использования средств массовой информации в обеспечении прозрачности выборного процесса и информировании избирателей о ходе избирательных кампаний.

Для этого предусмотрены нормы, направленные на своевременное оповещение избирателей и кандидатов: о списках избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий; о границах избирательных участков; о решениях избирательных комиссий; о размерах оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади для размещения агитационных материалов; об итогах выборов.

Кроме того, на интернет-ресурсах Центральной и территориальных избирательных комиссий будут размещаться представленные средствами массовой информации сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади, без которых СМИ не смогут предоставлять эфирное время и печатную площадь для размещения агитационных материалов кандидатов.

Имеются нормы, касающиеся недопущения нарушений условий проведения предвыборной агитации. Значимость противодействия им связана с тем, что предвыборная агитация служит одним из важных этапов реализации избирательного права. Именно на этом этапе граждане имеют возможность ознакомиться с предвыборными программами кандидатов и определить для себя того кандидата, за которого будут голосовать.

Предвыборная агитация должна проходить строго в рамках закона. Какое-либо манипулирование общественным мнением, в особенности в электоральный период, недопустимо.

В связи с этим предусмотрено также, что время запрета на опуб­ликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосований в поддержку кандидатов либо политических партий теперь будет составлять 5 дней до дня голосования. Причина очевидная: избиратель перед голосованием должен принять самостоятельное обдуманное решение.

Следует особо остановиться на опросах общественного мнения. Мы видим, что результаты социологических опросов в силу кратковременности и высокой эмоциональности избирательного процесса имеют значительное влияние на избирателей. Сведения экзитполов вызывают значительный общественный интерес.

Опросы позволяют не только узнать мнения граждан в поддержку кандидатов либо политических партий, но и выявить некоторые закономерности, поз­воляя спрогнозировать реакцию общества на политические события.

Поэтому ряд законодательных предложений направлен на обеспечение объективного, достоверного и профессионального освещения выборов путем проведения опроса общественного мнения.